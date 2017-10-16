Huawei Mate 10 ile birlikte, beklendiği üzere Huawei Mate 10 Pro da tanıtıldı. Mate 10 Pro, y8eni geliştirilmiş Leica sistemli çift arka kamera ve yeni yapay zekâ motoru ile birlikte geliyor. Bu telefonla birlikte bir de Mate 10 Porsche Design versiyonu çıkıyor. O versiyon da güçlü donanımı daha pahalı bir gövdeyle birlikte sunuyor.

Huawei Mate 10 Pro’da 6 inç, 18:9 görüntü oranlı AMOLED panel bulunuyor. Geçen yılın telefonunda 1440 x 2560 piksel çözünürlük ve 534 ppi piksel yoğunluğu sunuluyordu. Bu yılın telefonunun ekranında ise Full HD+, yani 1080 x 2160 piksel çözünürlüğü görüyoruz. Piksel yoğunluğu 402 ppi’ye düşmüş oluyor.

Ekran telefonun her iki kenarına yayılıyor ve çerçeve neredeyse yokmuş gibi bir görüntü oluşturuyor. HDR10 desteği sunmasının yanında NTSC renk aralığının yüzde 112’lik kısmını da kapsıyor. Böylelikle yüksek bir görsel deneyim sağlıyor.

Tamamen cam tasarımlı Mate 10 Pro’nun arkasında, çift kameranın olduğu yerde yansıtmalı bir şerit dikkat çekiyor.

Kamera yine Leica iş birliğiyle tasarlandı. Biri 12 megapiksel renkli sensör, diğeri 20 megapiksel monokrom sensörden oluşan arka kamera sisteminde, her iki kamerada da Optik Görüntü Dengeleme sistemi bulunuyor. f/1.6 ile de akıllı telefonlardaki en yüksek diyafram açıklığı değerinden biri sunuluyor, böylelikle Mate 9’un kamerasının f/2.2 diyafram değerinin üstüne çıkılıyor. Yeni kameranın karanlıkta veya düşük ışıklı ortamlarda daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Telefonun yazılımı Kirin 970’deki NPU, yani yapay zekâ hızlandırıcısının gücünden yararlanıyor. Gerçek zamanlı sahne algılama özelliği sayesinde bir sahne için en iyi kamera ayarlarını belirliyor. Ayrıca yapay zekâ dijital zum ve hareket algılama gibi yetenekleri de geliştiriyor.

Telefonda Mali-G72 MP12 grafik işlemci birimi bulunuyor. ARM, bu GPU’nun daha eski G71 GPU’ya göre yüzde 40 oranında daha yüksek performans vadettiğini belirtmişti. 10nm süreci de Kirin 970’in verimliliğini artırıyor.

Huawei Mate 10 Pro’da EMUI 8.0 kullanıcı arayüzü, Android 8.0 Oreo’nun üstünde geliyor. Yeni Akıllı Ekran işlevi sayesinde aynı anda iki uygulamayı eşzamanlı olarak çalıştırmak mümkün oluyor. Ayrıca ayna modunda veya ekranı genişleterek telefonu bir PC gibi kullanma imkanı da bulunuyor.

PC deneyimi için USB-C portu üzerinden DisplayPort uyumlu bir monitöre telefonu bağlamak yeterli oluyor. Söz konusu USB-C portu 4000 mAh kapasiteli pilin şarj edilmesinden de sorumlu. Huawei’nin SuperCharge adlı hızlı şarj özelliği sayesinde sadece 20 dakikalık şarj ile tüm gün yetecek pil ömrüne ulaşılabiliyor. Şarj aleti de TÜV Güvenlik Sertifikası sayesinde kullanıcılarının içini rahat ettirecektir.

Güvenlik demişken, Huawei Mate 10 Pro IP67 ile suya ve toza dayanıklılık özelliğine sahip. Yani 1 metre derinliğe varan suda 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Huawei, bu modelde 3.5 mm. kulaklık jakına yer vermiyor.

Telefonun hibrit çift SIM yuvası bulunuyor. Eğer 64 GB dahili hafıza yetmezse, microSD kartı ikinci SIM yuvasına yerleştirmek mümkün oluyor. Çift SIM kullanmak isteyenler için 128 GB kapasiteli seçeneği tercih etmek daha mantıklı olabilir. Ayrıca 128 GB kapasiteli modelde 4 GB yerine 6 GB RAM bulunuyor.

Huawei Mate 10 Pro’nun 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızalı versiyonu 799 avro fiyat etiketine sahip olacak. Her iki versiyon da Kasım 2017’de satışa sunulacak. Türkiye de telefonun piyasaya çıkacağı ilk ülkeler arasında bulunuyor.

Huawei Mate 10 Porsche Edition modelinde ise daha çekici bir gövde, bunun yanı sıra 256 GB dahili hafıza ve 6 GB RAM bulunuyor. Bu telefon için de 1395 avroluk fiyat belirlendi. Ancak Porsche Design’ın satışa çıkacağı ilk ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.