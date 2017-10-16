Huawei Mate 10 aylardır süren sızıntıların ardından nihayet resmiyet kazandı. Geçen yıl adından söz ettiren bir model olan Mate 9’un devamı niteliğini taşıyan Mate 10, klasik 16:9 ekranı korumaya devam ediyor. Ancak bu sefer ekran çözünürlüğü QHD, yani 1440 x 2560 piksel olarak belirleniyor. 5.9 inç köşeden köşeye uzunluğa sahip olan ekranın piksel yoğunluğu da 499 ppi’ye çıkmış oluyor. Bu arada Huawei, HDR10 desteğiyle birlikte daha iyi bir görüntüleme deneyimi sunuyor.

Leica teknolojili çift arka kamerada da önceki modele önemli iyileşmeler kaydediliyor. f/1.6 diyafram açıklığı ile süper parlaklık sunulurken, eski modelin arka kamera sisteminin f/2.2 diyafram açıklık değerinin epey ötesine geçiliyor. Kamera OIS, lazer ve faz algılamalı otomatik odak gibi yardımcı sistemleri korumayı sürdürüyor.

Arkadaki ikili kameranın biri 12 megapiksel renkli, diğeri 20 megapiksel siyah-beyaz olmak üzere iki sensörü bulunuyor. Yapay zekâ ile genişletilmiş 2x dijital zum ve 4K video kayıt yeteneği de kameranın özellikleri arasında bulunuyor. Selfie kameranın çözünürlüğü 8 megapiksel olarak korunuyor.

Telefonda yepyeni Kirin 970 işlemci bulunuyor. IFA 2017’de duyurusu yapılmış olan bu işlemci yüksek verimlilik sunan 10nm sürecinin üstünde inşa ediliyor. NPU birimi sayesinde otomatik öğrenme odaklı görevler hızlandırılıyor. Dil çevirisinden kamera için sahne tanımaya kadar farklı işlevlerde otomatik öğrenmenin avantajından yararlanılıyor. Mali-G72 MP12 GPU da daha yüksek çözünürlüklü ekranın ihtiyaç duyduğu ek performansı karşılıyor.

Huawei’nin EMUI adlı kullanıcı arayüzü de 8.0 versiyonuna güncellenmiyor, Android 8.0 Oreo’nun üstünde geliyor. Bu yazılım DisplayPort monitörü üzerinden harici ekranlara ve monitörlere bağlanarak masaüstü deneyimi sunuyor. Hareket hâlindeyken de, 5.9 inç ekranı iki uygulamayı aynı anda kullanacak şekilde bölebilirsiniz.

Huawei Mate 10’un 4 GB RAM ve 64 GB dahili hafızası bulunuyor. microSD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da artırmak mümkün oluyor. Ayrıca telefonun hibrit özellikli ikili SIM yuvası bulunuyor.

Uzun ömürlü pile önem verenler de 4000 mAh kapasiteli pilin varlığından memnun olacaklardır. Ayrıca TÜV güvenlik sertifikalı Huawei SuperCharge özelliği sayesinde 20 dakikalık şarj ile tüm günü çıkarmanın mümkün olduğu belirtiliyor.

Mate 10’un suya dayanıklılık özelliği bulunmuyor, sadece IP53 sertifikasıyla geliyor. Bu özelliği arayanlar için Mate 10 Pro daha uygun bir seçim olacaktır. Normal Mate 10’un 3.5 mm. kulaklık jakı bulunuyor.

Huawei Mate 10 bu ayın sonlarına doğru Meksika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde satışa sunulacak. Türkiye’de de satışa çıkmasını bekliyoruz.