Huawei HiKey 960 Raspberry Pi’ye üst sınıf alternatif oluyor

Şu anda en güçlü ARM tabanlı bilgisayarlar Chromebook’lar. Raspberry Pi ise tam donanımlı bir Linux bilgisayar isteyenler için 35 dolarlık yurt dışı fiyatıyla en uygun seçenek gibi görünüyor. Ancak bu bilgisayarlar da web’de gezinme ve günlük işleri yapma gibi çoğu kullanıcı için yeterli olacak seviyedeki bilgisayarlardan genel olarak daha az güçlü olmasıyla biliniyor.

Ancak durum böyle devam etmek zorunda değil. Bugünlerde çıkan her amiral gemisi telefon ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlara meydan okuyabilecek performansa ulaşabiliyor, en azından saf işlemci hızı için durum bu şekilde nitelendirilebilir. Huawei de akıllı telefonlarda kullandığı yonga üstü sistemini küçük bir Linux bilgisayar üzerinde satarak bu yönde bir karar aldığını açık şekilde belli ediyor.

Huawei’nin 239 dolarlık yurt dışı satış fiyatına sahip olan HiKey 960 devre kartı, PCWorld’ün belirttiğine göre sekiz çekirdekli Kirin 960 yongasına sahip. Bunun içinde dört adet üst sınıf Cortex-A73 çekirdek ve dört adet düşük güç tüketimli Cortex-A53 çekirdek bulunuyor. Bu, Huawei Mate 9’da da yer alan işlemci olmasıyla biliniyor. Snapdragon 835 ile aynı seviyede performans sunduğu çeşitli çevrelerce dile getirilen bu işlemci üst sınıf akıllı telefon segmentiyle rahatlıkla ilişkilendiriliyor. Bu devre kartı Android’in yanı sıra, gelecekte birden fazla Linux versiyonuyla uyumlu olacaktır.

Akıllı telefon bileşenlerini “gerçek” bilgisayarlarda kullanmanın en büyük kısıtlamalarından bir tanesi RAM’in azlığı oluyor. Genellikle de RAM’in düşük hızları kısıtlayıcı faktör oluyor. HiKey 960’da 3 GB LPDDR4 RAM bulunuyor ki, bu da çok mükemmel sayılmaz. Ancak hız açısından, bundan bir yıl öncesinde sunulan seçeneklere göre büyük bir adım olduğunu kabul etmek gerekiyor. Grafik tarafına baktığımızda ise, Kirin’in GPU’su 4K çıkış için yeterli güce sahip, ancak kartın HDMI portu sadece 1080p çıkışı destekliyor.

Kartın 40 pin ve 60 pinlik konnektörleri kameralar gibi donanımları bağlamak için kullanılıyor, ancak PCIe M.2 yuvası daha fazla kişinin dikkatini çekecektir. Böylelikle 32 GB’lık dahili depolama alanını tamamlayacak daha hızlı SSD’leri bağlamak mümkün olacaktır.

HiKey en çok Android uygulamaları gibi ARM tabanlı yazılımlar üstünde çalışan geliştiricilerin işine yarayacaktır. Şu an için çoğu geliştirme çalışması geleneksel x86 donanımı üzerinde gerçekleştiriliyor, daha sonra da ARM’e çapraz derleme yapılıyor. HiKey 960 geliştirme ve test arasındaki boşluğu doldurabilir.