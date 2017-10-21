HTC U11 Plus TENAA belgeleri aracılığıyla ortaya çıktı

HTC akıllı telefon biriminin bir kısmını kısa süre önce Google’a satmıştı. Bu karar şirketin akıllı telefon pazarından çıkma ihtimalini akıllara getirse de, şirket yeni telefon üretmeye devam edeceğinin sözünü vermişti. HTC U11 Plus, bu sözün ilk somut ürünü olacak gibi görünüyor.

U11 Plus ile ilgili dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyordu. Akıllı telefon sonunda Çin’in resmi telekomünikasyon kurulu TENAA’nın belgelerinde de boy gösterdi. Belgelerdeki fotoğraflar çok net olmasa da, TENAA’nın da telefonu Geekbench sızıntısındaki gibi HTC 2Q4D200 şeklinde isimlendirmesi dikkat çekiyor.

Sızan fotoğraflara bakıldığında U11 Plus ve U11’in görsel anlamdaki farkları net biçimde görülüyor. Ekranın alt kısmındaki çerçeve iyiden iyiye küçüldüğü için fiziksel ana ekran tuşunun ve kapasitif tuşların ortadan kalkmış olması hemen göze çarpıyor.

Üst çerçeve de incelse de, hoparlör ızgarası ve ön kamera hâlâ varlıklarını muhafaza ediyor. Parmak izi tarayıcısı arkaya taşınırken, tarayıcının ayrıca bir tuş işlevi görüp görmeyeceği henüz bilinmiyor.

HTC U11 Plus Qualcomm Snapdragon 835 işlemciyle gelebilir

HTC U11 Plus ile ilgili konuşulanlar bunlarla sınırlı değil. Akıllı telefonda 2880 x 1440 piksel çözünürlüklü 6 inç ekran bulunması bekleniyor. Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, Adreno 540 GPU, 4000 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka kamera ve 8 megapiksel ön kamera da telefonun bileşenleri arasında sayılıyor. Şirketin akıllı telefonu 2 Kasım’da tanıtması bekleniyor.