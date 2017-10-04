Google akıllı hoparlörü Home’un küçük versiyonunu resmen gözler önüne çıkardı. Google Home Mini adını taşıyan cihaz, Amazon Echo Dot’a fazlasıyla benziyor. Merkezinde Google’ın Amazon Alexa’ya rakip olan dijital asistanı Google Assistant’ı bulunduran hoparlör, kullanıcılara daha küçük, daha sessiz ve daha uygun fiyatlı bir tasarım sunuyor.

Müzik çalmak Home Mini’nin birincil görevleri arasında bulunmuyor. Google Assistant’ı evde daha fazla odaya sokmak amacıyla tasarlanan hoparlör, haberlere ve takvim güncellemelerine kolaylaştırmayı amaçlıyor. Podcast dinletmek, Chromecast Audio gibi Google bağlantılı diğer ürünlere komut gönderebilmek de Home Mini’nin yetenekleri arasında bulunuyor.

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