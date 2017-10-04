Google bugün düzenleyeceği etkinlikle yeni ürünlerini gözler önüne çıkaracak. Söz konusu etkinliğin yıldızının akıllı telefonlar Pixel 2 ve Pixel 2 XL olması bekleniyor. Ancak bu etkinlikte başka ürünler de tanıtılacak. Google Home Mini olarak anılan akıllı hoparlör de söz konusu ürünler arasında bulunuyor.

Google’ın akıllı hoparlörü Home’un küçük versiyonuna ilişkin haberler daha önce gündeme gelmişti. Ancak ürünün varlığı, resmi duyuruya kısa bir süre kala ortaya çıkan bir sızıntıyla doğrulandı. Sızıntının kaynağının ünlü Amerikan perakende zinciri Walmart’ın olması, doğruluğunu kanıtlıyor.

Sızıntı, Home Mini’nin 49 dolarlık fiyat etiketiyle 19 Ekim’den itibaren potansiyel kullanıcıların karşısına çıkacağını gösteriyor. Ancak Walmart ve Google Express işbirliği, 15 Ocak’a kadar verilecek siparişlerde 25 dolarlık bir indirim fırsatı sunuyor. Sızan ürün sayfasında bir hokey diskine benzeyen hoparlörün tasarımı da net biçimde görülüyor.

Walmart’ın bir süre sonra kaldırdığı ürün sayfası, Home Mini hoparlörün yanı sıra Pixel 2 XL tasarımını da bir kez daha gözler önüne serdi. Pixel 2 XL, Google’ın etkinlikte tanıtacağı Android Oreo işletim sistemli iki telefonun büyüğü olma niteliğini taşıyor. Sızan görsel, daha önceki bilgilerin üzerine yeni bir şey eklemiyor. Ancak ince ekran çerçevesi ve stereo hoparlörlerin varlığı bir kez daha doğrulanıyor.

Google Home Mini etkinlikte tanıtılacak tek hoparlör olmayacak

Google Home Mini ile ilgili gizemler ortadan kalkmış gibi görünse de, bu durum etkinlikte kullanıcıları bir sürprizi beklemediği anlamına gelmiyor. Etkinlikte Home Mini’ye Home Max olarak anılan ve orijinal Google Home’dan daha büyük bir hoparlörün de eşlik etmesi bekleniyor.