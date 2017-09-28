Google’ın Home adını taşıyan hoparlörünün yeni ve üst segment bir versiyonunu geliştirdiği söyleniyor. 9to5Google sitesinde yer alan habere göre, hoparlör Google Home Max ismini taşıyacak.

Google’ın Assistant entegre edilmiş yeni hoparlörünün Sonos Play:3’e benzer bir yapıda olacağı söyleniyor. Hoparlörün odak noktasında ise ses kalitesinin olacağı iddia ediliyor. Home Max’te stereo ses desteğinin bulunacak olması, cihazda iki adet orta menzilli sürücü ve bir çift tiz hoparlörünün veya iki adet tam menzilli sürücünün olacağı anlamına geliyor.

Yeni hoparlörün boyut bakımından mevcut Google Home’dan biraz daha büyük olması öngörülüyor. Bu da Google’ın hoparlör için seçtiği ismi Google Home Max ismini biraz daha anlamlı kılıyor. Ancak kaynaklar şirketin bu isim konusunda henüz kesin karar vermediğinin altını çiziyor.

Google Home Max önümüzdeki hafta tanıtılabilir

Google Home Max için akla gelen ilk tanıtım tarihi ise 4 Ekim oluyor. Söz konusu tarihte Google, yeni Pixel telefonlarını görücüye çıkaracak. Aynı etkinlikte yeni bir Pixelbook dizüstü bilgisayarın, daha küçük bir Google Home’un ve Google markalı kulaklıkların tanıtılabileceği iddia ediliyor. Çeşitli sızıntılar olsa da, bu konudaki iddialar henüz doğrulanmış değil.