Google’ın yapay zekâ çalışmaları yürüten DeepMind birimi tarafından geliştirilen AlphaGo programı, Go efsanesi Lee Se-do’yu toplam beş müsabakanın sonunda 4-1’lik bir skorla mağlup etmişti. Sonuç hem yapay zekâ çalışmalarına olan ilgiyi artırmış hem de bilgisayar bilimleri alanında çalışan insanların geldikleri noktayı ortaya koymuştu. Ancak Google AlphaGo ile gerçek Go oyuncuları arasındaki mücadele henüz sona ermiş değil.

Bir zamanlar Lee Se-do’nun elinde bulunan “Dünyanın en iyi Go oyuncusu” unvanı artık bir başkasına ait. 19 yaşındaki Çinli Ke Jie, artık “En iyi Go oyuncusu” olarak niteleniyor. 10 yaşından beri profesyonel olan Ke, son yıllarda Lee’yi büyük maçlarda birkaç kez yenmeyi başardı. Lee’nin AlphaGo maçlarından önceki üç final müsabakası da Ke’nin zaferleri arasında yer alıyor. Bu da Ke’nin DeepMind imzası taşıyan yapay zekâ sistemiyle karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu gösteriyor.

AlphaGo ve Ke, Çin’in Wuzhen şehrinde gerçekleştirilecek “Go’nun Geleceği Zirvesi”nde kozlarını paylaşacak. İkili arasında toplamda üç müsabaka gerçekleşecek. Ancak AlphaGo’nun sınavı bununla sınırlı kalmayacak. AlphaGo, Çin’in en iyi Go oyuncularından beşiyle karşı karşıya gelecek.

Google AlphaGo insanlarla aynı takımda da olacak

Etkinlikte AlphaGo sadece insanlara karşı olan yeteneklerini sergilemeyecek. Yapay zekânın insanlarla birlikte nasıl bir performans göstereceği de AlphaGo’nun gerçek Go oyuncularıyla aynı takımda olacağı müsabakalarda ortaya çıkacak. Google, Çin Go Derneği ve Çin hükümetinin birlikte düzenlediği etkinlik 23-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.