Garmin vivosmart 3 ile daha önce piyasaya çıkardığı egzersiz ve hareket takibi bilekliklerinde sunduğu özelliklere yenilerini ekliyor. Nefes egzersizlerinde kullanıcılarına rehberlik edebilen vivosmart 3, egzersiz sırasında yapılan bir hareketin kaç kere tekrarlandığını algılayabiliyor. Bunları yaparken beş günlük bir pil ömrü vadetmesi de vivosmart 3’ü daha dikkat çekici bir ürüne dönüştürüyor.

Garmin Connect mobil uygulamasıyla birlikte çalışan cihaz, yapılan egzersizleri saymanın yanı sıra otomatik olarak da etiketliyor. Ancak şu an için bu özelliğin işleyişinde bazı problemlerin olduğu belirtiliyor. Ars Technica’da yer alan habere göre, Garmin Connect iki farklı ağırlık antrenmanı arasındaki farkı algılama konusunda henüz yeterli seviyeye ulaşmış değil. Ancak uygulama kullanıldıkça ve Garmin tarafından geliştirildikçe bu problemin ortadan kalkması muhtemel görünüyor.

Garmin vivosmart 3, kullanıcılarının stres seviyelerini kontrol altında tutmalarına da yardımcı oluyor. Kullanıcılarının zindeliğini gün boyunca takip eden cihaz, hareketsizken kalp atışının hızlandığı durumları fark ediyor. Eğer stres grafiği yüksekse, kullanıcılar vivosmart 3’ün gizlenmiş ekranı üzerinden nefes egzersizleri yapabiliyor. Garmin Connect uygulamasında ise stres seviyesine ilişkin daha uzun bir çizelgeyi görmek mümkün oluyor. Böylelikle kullanıcıların stres seviyelerinin yükseldiği anları daha iyi tespit edip yaşamlarında neyi değiştirmeleri konusunda daha net bir fikir sahibi olması amaçlanıyor.

Garmin vivosmart 3 130 dolar karşılığında satışa sunuldu

Kullanıcıların “fitness yaşı”nı da hesaplayabilen vivosmart 3, bu sayede hedeflere ulaşılması yönündeki çalışmaların nasıl gittiğinin anlaşılmasına yardımcı olacak. Garmin’in en yeni egzersiz ve hareket takip bilekliği yurt dışında 130 dolar karşılığında satışa sunuldu.