Normalden uzun süren bir bekleyişten sonra, Game of Thrones’un geri dönüşüne yavaş yavaş yaklaşıyoruz. HBO, birkaç hafta önce yedinci sezonun ilk fragmanını yayınlamıştı, son olarak da yayınladığı birtakım fotoğrafla heyecanı üst seviyede tutmaya devam ediyor.

Aslında yayınlanan fotoğraflarla yeni sezonda nelerin olacağını anlamak çok kolay değil, ancak Daenerys ve Tyrion gibi karakterleri farklı yerlerde görüyoruz. Bir fotoğrafta Dragonstone’da, Stannis Baratheon’un eski kalesinde görünürken, diğerinde de King’s Landing kıyılarında görünüyor. Şu anda her şey tahmine dayalı, çünkü dizi bir süre önce kitabın bulunduğu yerin ötesine geçmişti.

Yayınlanan toplam 15 fotoğraf bulunuyor ve bunlarda şu anda hayatta olan oyuncuların büyük bir kısmı görünüyor. Jon Snow, Sansa, Cersei, Arya gibi hemen her bölümde görünen karakterlerin fotoğrafları mevcut. Ancak geçen sezon çok fazla boy göstermeyen; Lyanna Mormont ve “köpek” olarak da bilinen Sandor Clegane’in fotoğrafları da bulunuyor.

Köpek’in yedinci sezonda fazlasıyla boy göstermesini bekleyebiliriz, çünkü bu karakter en başından beri sürekli yinelenen bir karakter olmuştu. Bu arada Lyanna Mormont’un, Bear Island’ın 11 yaşındaki önderinin dönüşü de birçok dizi hayranını memnun edecektir. Bu karakter, altıncı sezonun finalindeki konuşmasıyla birçok kişinin kalbini çalmıştı.

Mormont’lardan bahsetmişken, yokluğu dikkat çeken bir karakter de, son olarak gri hastalığının tedavisi için Daenerys’ten izin isteyen Jorah Mormont oluyor. Belki bu karakteri yedinci sezonda çok fazla göremeyeceğiz, ancak esas cevabı zaman verecek. Şu an için HBO’nun servis ettiği fotoğraflarla yetinmek zorunda kalacağız.

GAME OF THRONES 7.SEZON FOTOĞRAFLARI 1 of 15