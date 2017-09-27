Mozilla Firefox Quantum’un, yani web tarayıcısının en son sürümünün beta ve geliştirici sürümlerini yayınladı. Bu sürüm hızın optimize edilmesi amacıyla çok çekirdekli işleme yöntemi kullanan yeni bir motor barındırıyor.

Firefox 57 olarak da bilinen Quantum, önceki versiyona göre ciddi bir adım niteliğini taşıyor. Mozilla, kullanıcıların favori web sitelerinde gezinirken farkı açık şekilde fark edebileceklerini söylüyor.

Genellikle ağırlığıyla nam salmış bir internet tarayıcısı olan Firefox’un sahibi Mozilla, yayınladığı benchmark videosunda yeni sürümün performansını Chrome ile karşılaştırıyor. Bazı popüler web siteleri Firefox Quantum beta ve Chrome’da yan yana açılarak performans karşılaştırması gerçekleştiriliyor.

Yeni internet tarayıcısı Mozilla’nın Project Quantum olarak adlandırdığı bir girişimin ürünü. Ekim 2016’da kurulan Quantum Projesi, modern masaüstü ve mobil donanımların sahip olduğu çok çekirdeğin gücünden yararlanan yeni bir motorun geliştirilmesi için başlatılmıştı.

Firefox Quantum kullanmakta olduğunuz sekmeyi de öncelikli olarak ele alıyor. Böylelikle bunlarla ilgili indirmeleri ve işlemleri arka plandakilerden daha önce gerçekleştiriyor. RAM kullanımını da yüzde 30 civarında azaltıyor.

Firefox Quantum beta ve geliştirici sürümlerini indirebilirsiniz

Eğer hâlihazırda Firefox kullanıyorsanız, 14 Kasım’da Quantum’a otomatik olarak yükseltme işlemi gerçekleştirilecek. Ancak şimdiden denemek istiyorsanız beta sürümünü masaüstü, Android veya iOS cihazları için indirebilirsiniz.

Ayrıca web geliştiricileri için Quantum’un geliştirici sürümü de çıktı.