Dijital futbol oyunlarından bahsedilince pek çok kişinin aklına gelen ilk isimlerden birisi FIFA serisi oluyor. FIFA serisinin en yeni oyunu olan FIFA 18, resmen satışa çıktı. Kayda değer yenilikleri beraberinde getiren FIFA 2018 Playstore üzerinden de satın alınıp indirilebiliyor.

Türk Telekom’un dijital oyun mağazası Playstore, FIFA 2018’i oyun severlere avantajlı fırsatlarla sunuyor. Oyun Playstore üzerinden 19 TL’lik 12 taksitle satın alınabiliyor. Taksitler ise oyuncuların Türk Telekom evde internet faturasına yansıtılacak. Türk Telekom evde internet müşterisi olmayanlar ise kredi kartıyla ödeme yapabilecek.

FIFA serisinin en yeni oyunu, kayda değer yenilikleri beraberinde getiriyor. Yeni hareket yakalama teknikleri ve kare kare animasyon geçişleri sayesinde FIFA 18 futbol tecrübesini gerçekçi bir şekilde yansıtıyor. “Oyuncu Kişiliği” özelliği ise 6 yeni karakteri modellemesi ve yeni oyuncu haritalama teknolojisi ile futbolcuların hareketlerini farklılaştırarak, kişiselleştirilmiş oyuncu deneyimini ileriye taşıyor.

FIFA 18 daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor

Geliştirilmiş top sürme, geri tepki verme, depara kalkma özellikleriyle daha gerçekçi bir futbol deneyimi sunuyor FIFA 18, top kullanma yeteneklerinde yaratıcılık ve kontrollü top sürme mekaniklerindeki yeni düzenlemeler eşliğinde, oyunculara dar alanlarda atağa kalkma hareketlerinde yeni seçenekler sunuyor. Oyunu buraya tıklayarak Playstore üzerinde inceleyebilirsiniz.