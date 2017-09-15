Essential Phone da 3.5 mm. kulaklık jakının bulunmadığı telefonlar arasında yer alıyor. Mobil cihaz sahiplerinin büyük kısmı kulaklık jakının yokluğuna alışamadığı için şirketler adına ara çözümler sunmak önem taşıyor. Essential da bu doğrultuda 3.5 mm. kulaklık jakı desteği sunmak için “üst düzey bir ses aksesuarı” geliştiriyor. Söz konusu aksesuar, klipsli bir kulaklık jakı olacak.

Essential ekibi yeni üst düzey ses aksesuarının duyurusunu Reddit AMA seansında gerçekleştirdi. Ancak bu aksesuardan önce kullanıcıların karşısına başka modüller çıkacak. Önce 360 derece kamera, ardından da şarj istasyonu telefon sahipleriyle buluşacak. Şirket daha sonrasında diğer aksesuarlara geçiş yapacak.

Bir diğer Essential çalışanı ise Asya’daki geliştirme ekibinin üst sınıf ses aksesuarını en iyi hâle getirmek için çalıştığını belirtti. Aynı Essential çalışanı, Asya’daki ekibin baş yöneticisinin kendisini gece 03:00’da bile aradığına dikkat çekti.

Essential Phone geliştirilirken kulaklık jakından vazgeçmek kolay olmamış

Essential ekibi, telefonun hazırlık sürecinde kulaklık jakından vazgeçmenin kolay olmadığını belirtti. Kulaklık jaklarının büyük bileşenler olduğunu hatırlatan Essential mühendisleri, ekranda çıkıntı yaratmamak ve pil kapasitesini düşürmemek için kulaklık jakından vazgeçtiklerini ifade etti.