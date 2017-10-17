DxO One kamera aksesuarı Android telefonlara geliyor

Piyasadaki akıllı telefon kameralarını kalitelerine göre puanlandıran bir şirket olan DxO, bundan iki yıl önce DxO One adını taşıyan, küçük bir kamera çıkarmıştı. Bu kamera aksesuarı Lightning portu üzerinden iPhone ve iPad’lere bağlanabiliyordu.

Şimdi DxO One en sonunda Android cihazlara da geliyor. DxO, One’ın USB Type-C destekli bir versiyonunu çıkardığını açıkladı. Böylelikle aksesuarı USB-C portlu çoğu Android telefon ve tabletle kullanmak mümkün olacak.

Android versiyonunun ne zaman çıkacağı, nerelerde bulunacağı, ne kadara satılacağı veya iOS destekli versiyondan ne gibi farklarının bulunacağı bilinmiyor. Ancak orijinal DxO One modelinin 499 dolar gibi yüksek bir yurt dışı fiyatına sahip olduğunu belirtelim. DxO, konuyla ilgili daha fazla bilgiyi 2 Kasım’da paylaşacağının sözünü verdi. Ayrıca kamera “Erken Erişim” olarak adlandırılan programın bir parçası olacakmış.

Sağlam, bunun yanı sıra ince ve zarif bir donanıma sahip olan bu kameranın içinde 1 inç sensör bulunuyor. Akıllı telefonun kamerasından daha iyi fotoğraflar çekmeyi görev edinen bu aksesuarın işi çok kolay sayılmaz. Çünkü son çıkan USB-C portlu, üst sınıf Android telefonlar gerçekten güçlü kameralar barındırıyor.