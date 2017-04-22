Dell HDR video desteğine sahip ilk monitörünü duyurdu. UltraSharp UP2718Q adını taşıyan 27 inçlik monitör, 4K çözünürlüğüyle yüksek bir görüntü kalitesi vadediyor.

Dell daha önce de 4K çözünürlüklü monitörler üretmiş olsa da, UltraSharp UP2718Q şirketin HDR sahnesine girişini sağladığı için ayrı bir önem taşıyor. HDMI, DisplayPort ve Mini DisplayPort gibi girişler barındıran monitör, 3840 x 2160 piksel maksimum çözünürlük sunuyor.

Monitörün parlaklığı da 1000 nite kadar çıkıyor. 23 Mayısta satışa sunulacak monitöre sahip olmak için ABD’de 2 bin dolar ödemek gerekecek.

Dell HDR destekleyen modeliyle yetinmiyor

Dell’in yeni monitörleri HDR destekli UltraSharp UP2718Q ile sınırlı kalmıyor. Şirket, standart formattaki iki yeni UltraSharp monitörünü de görücüye çıkardı. Bu monitörlerden biri U2718Q adını taşıyor. 4K çözünürlüğe sahip 27 inçlik monitöre sahip olmak için 699.99 dolar ödemek gerekiyor. Çözünürlüğü açıklanmayan 25 inçlik U2518D’nin fiyat etiketinde ise 499 dolar yazıyor. Her iki monitör de temmuz ayında satışa sunulacak. Dell’in “Infinity Edge” olarak nitelediği monitörler olan U2718Q ve U2518D, inceltilmiş çerçeveleri ve şık duruşlarıyla dikkat çekmeyi başarıyor.