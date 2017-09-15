Otomatik olarak oynatılan videolar, internet deneyiminin en sinir bozucu unsurları arasında yer alıyor. İnternette kendi halinde gezinen kullanıcılar, bir anda sekmenin görülmeyen bir köşesinden veya başka bir sekmeden gelen sesle irkiliyor. Küçülen ve sayfada ilerlerken de kullanıcıları izleyen otomatik videolar da oldukça rahatsız edici. Google internet tarayıcısının yeni sürümüyle bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Chrome otomatik video oynatmayı engelleme yeteneğine ocak ayında yayınlanacak güncellemeyle kavuşacak.

Google’dan yapılan açıklamada, videoların birden oynatılmaya başlamasının en sık gelen kullanıcı şikayetlerinden biri olduğu belirtildi. Ocak ayında yayınlanacak Chrome 64 sürümüyle birlikte videoların otomatik oynatılmasına sadece ses açık değilken veya kullanıcı videoyla ilgilendiğinde izin verilecek. Google’dan yapılan açıklamada videoların sadece kullanıcılar ilgili sayfada bir yere tıklaması veya dokunması durumunda otomatik olarak oynatılacağı ifade edildi. Mobil cihazlarda videonun bulunduğu sayfanına ana ekrana eklenmesi ve ilgili sitedeki içeriklerin düzenli olarak oynatılması durumunda da otomatik oynatmaya devam edilecek.

Google yapılacak değişiklikle birlikte otomatik video oynatma özelliğinin kullanıcılara saygılı hâle geleceğini belirtti. Masaüstü ve mobil web davranışlarını da birleştirmesi öngörülen değişiklikler sayesinde web için medya içerik geliştirmenin platformlar ve tarayıcılar arasında tahmin edilebilirliğin de artması bekleniyor.

Chrome otomatik video oynatmayı engelleme dışında yenilikler de sunacak

Chrome için yayınlanacak bir önceki güncelleme ise kullanıcılara bazı siteleri tamamen sessize alma imkanı verecek. Sessize alınan siteler, sonraki oturumlarda da sessiz kalacak.