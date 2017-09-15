Bose’nin gürültü önleme özelliğine sahip popüler kulaklığı QuietComfort 35’in ikinci nesli, yakında ortaya çıkacak. Kulaklığın pazarlama çalışmalarında kullanılacak fotoğraflar, geçtiğimiz ağustos ayının başında yanlışlıkla internete sızdırılmıştı. Bose QuietComfort 35 II adını taşıyacak kulaklıkla ilgili yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Kulaklıkta Google Assistant’ı aktive edecek bir buton da yer alacak.

Google Assistant’ı harekete geçirecek olan buton, “Action” ismini taşıyor. Bu butona dokunulduğunda Google Assistant kullanıcılardan gelen genel soruları yanıtlayabiliyor, mesajları okuyup yanıtlayabiliyor, müziği kontrol edebiliyor ve cepteki telefonun desteğiyle daha pek çok görevi yerine getirebiliyor.

Google Assistant’a iOS üzerinden de erişilebiliyor. Kulaklığın iPhone kullanıcılarına Siri’yi aktive edip etme imkânı vermeyeceği ise henüz bilinmiyor. İnternete sızan ürün kutusunda Google Assistant desteği özellikle vurgulanıyor.

Bir Reddit kullanıcısı tarafından internete sızdırılan ürün kutusu fotoğrafı, kulaklığın piyasaya çıkış tarihinin yaklaştığını düşündürse de henüz Bose’den bu konuda somut bir işaret gelmiş değil. Kutu sızıntısı, Google Assistant’ın varlığının yanı sıra kulaklığın resmi ismini de doğruluyor.

Bose QuietComfort 35 II özellik bakımından büyük farklar sunmayabilir

Bose’nin yeni kulaklığı, taşıdığı özellikler bakımından selefinden pek de farklı olmayacak gibi görünüyor. İsim olarak QuietComfort 35 II’nin seçilmesi, bu düşünceyi destekliyor. QuietComfort 45 gibi bir isim yerine bir önceki modelin isminin yanına rakam eklenmesi, değişim beklentisini aşağıya çekiyor.