Bir adamın kız arkadaşının ikinci el otomobil için hazırladığı reklamı izleyin – Video

İnsanlar eski otomobillerini satmak için ilginç tanıtım fikirleri buluyor, ancak şimdiye kadar hiç otomobil reklamlarına taş çıkartacak bir tanıtımın hazırlandığına tanık olmamıştık. Max Lanman adlı bir kişi, kız arkadaşının 1996 model Honda Accord’u için etkileyici bir reklam filmi hazırladı.

Hazırlanan tanıtımda Lanman’ın kız arkadaşı, hatta reklamın söylediğine göre nişanlısı Carrie’nin, otomobille Kaliforniya sahilinin yollarında dolaşırken çekilmiş hava görüntüleri bulunuyor. Aynı zamanda araç içi görüntülerde de Carrie, kedisiyle ve kahvesiyle birlikte ev sıcaklığını yaşarken görüntüleniyor. Arabanın bagaj kapağına yerleştirilmiş ayna, arka camdaki plastik ördekler ve kaset dönüştürücü de reklamın küçük, ancak ilgi çeken ayrıntıları olarak yer alıyor.

Video elden ele yayıldı ve YouTube’da 2 milyon görüntüleme rakamına yaklaştı. Üstüne üstlük, hakkını fazlasıyla da verdi, çünkü eBay’deki açık artırmada, arabanın değeri 100 bin 300 dolar gibi astronomik bir değere ulaştı. 277 bin kilometrede ve açık artırma fiyatı 450 dolardan başlamış bir otomobil için bu inanılmaz bir rakam sayılır.