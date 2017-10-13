Akıllı telefonlar herkesin adeta bir uzvuna dönüşmüş olsa da, dizüstü bilgisayarlar hâlâ pek çok kişi için vazgeçilmez olma niteliğini koruyor. Çağın ihtiyaçlarına göre yenilenen dizüstü bilgisayarlar boyut bakımından küçülmelerine rağmen güçleniyor. Apple MacBook ve Dell XPS 13 gibi dizüstü bilgisayarların yanında Asus da ZenBook serisiyle bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyor. Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme yazımızda ZenBook ailesinin dikkat çekici modelinin özelliklerini ve detaylarını sizler için anlattık.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Tasarım

ZenBook 3, ilk bakışta akıllara Apple MacBook’u getiriyor. İnce ve tamamen metal kasa ile sağ kenardaki USB-C girişi sayesinde iki dizüstü bilgisayar arasında rahatlıkla benzerlik kurulabiliyor. Söz konusu USB-C girişi hem şarj hem de diğer harici aksesuarların bağlantısı için kullanılıyor. Tek USB-C girişine alışmanın çok kolay olmadığını belirtmek gerekiyor. Sol tarafta ise 3.5 mm. kulaklık jakı yer alıyor.

Dizüstü bilgisayarda sadece bir USB-C girişinin olması, çeşitli eylemlerin bir çoklayıcısı olmadan eş zamanlı biçimde yapılamamasına neden oluyor. Örneğin, aynı anda hem ZenBook 3’ü şarj etmek hem de bilgisayara fotoğraf aktarmak için USB çoklayıcısını kullanmak gerekiyor. ZenBook 3’ün kutusundan çıkan USB çoklayıcısında üç farklı formatta giriş bulunuyor.

İzleme dörtgeninin sağ üst köşesinde parmak izi sensörü bulunuyor. Bu sensör sayesinde Windows Hello aracılığıyla bilgisayara giriş yapılabiliyor. Parmak izi sensörü için seçilen konumun da biraz “tuhaf” olduğu söylenebilir. Zaman zaman izleme dörtgeninde parmakları hareket ettirirken yanlışlıkla sensöre temas edilebiliyor. Sensör izleme dörtgeninin işlevselliğine etki yapmıyor. Ancak pürüzsüz yüzeyin ahengini bozduğu için garip bir his oluşturuyor.

Sadece 11.7 mm. kalınlığındaki ZenBook 3, son derece hafif bir bilgisayar. Tartıda sadece 910 gram çeken bilgisayar, bir çantanın içinde taşınırken kendisini unutturabiliyor. Dolayısıyla insan zaman zaman çantaya bakıp bilgisayarın yerinde olup olmadığını kontrol etme ihtiyacı hissedebiliyor. Dizüstü bilgisayarın kutusundan son derece şık bir taşıma kılıfı da çıkıyor.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Klavye

Apple’ın kelebek mekanizmalı klavyelerine alışanlar için tuşlara hafifçe dokunmak ve ardından kısa süre içinde tuşun geri sekmesi olağan bir beklentiye dönüşmüş durumda.

Asus da ZenBook 3’te aynı hissi yaşatmak için çalışmış gibi görünse de, ortaya daha “yumuşak” bir klavyenin çıktığı söylenebilir.

Tuşların yerlerine geri dönüşü çok hızlı biçimde gerçekleşmiyor. Buna ek olarak, direnç seviyelerinin de farklı olduğunu belirtmek gerekiyor. Tuşların yumuşaklığı, alışma süresi boyunca olağandan fazla yazım yanlışı yapılmasına neden olabiliyor.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Ekran

ZenBook 3 UX390UAK’da 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüklü 12.5 inç IPS ekran bulunuyor. Bu ekranı Gorilla Glass 4 cam darbelere karşı koruyor. Ekranın dokunmatik olmadığını belirtmekte de fayda var.

Gorilla Glass 4 cam ekranın dayanıklılığını artırsa da, bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Mat panellere alışan ve bugüne kadar dayanıklılık problemi yaşamamamış kişiler, cam kaplamanın varlığını “gereksiz” olarak değerlendirebilir.

Cam kaplı ekranlarda gerçek renkler ve metinler daha net görünüyor. Buna ek olarak, mat ekranların karakteristik özelliklerinden biri olan grenlilik durumu da ortadan kalkıyor. Ancak bunlar kullanıcılara ekranda yansıma ve parıltı olarak geri dönüyor.

Bu nedenle ZenBook 3, açık havada veya fazla aydınlık ortamlarda kullanıma uygun bir cihaz niteliği taşımıyor. Panelin loş olması da bu durumu kuvvetlendiriyor. Parlaklık konusu dışında ekran hakkında kötü bir şey söylemek ise pek mümkün değil. Özellikle gerekli ayarların ve kalibrasyonun yapılmasının ardından ZenBook 3, iyi bir ekran deneyimi yaşatıyor.

ZenBook 3’ün ekranı açık havaya çıkarılmadıkça veya fazla aydınlık ortamlarda kullanılmadıkça deneyim açısından makul bir performans sergileyecektir. Asus’un loş panel tercihinin öncelikli sebebinin ise pil ömrünü uzatmak olduğu söylenebilir.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Donanım ve Performans

Asus ZenBook 3 ailesinde farklı donanım seçenekleri sunuyor. Test merkezimize ulaşan modelde 2.7 GHz Intel Kaby Lake Core i7-7500U işlemci bulunuyor. Bu işlemciye ise 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanı eşlik ediyor.

ZenBook 3, özellikle günlük kullanımda herhangi bir sorun yaşatmıyor. Farklı türlerde video içerikleri oynatmak, belgeleri düzenlemek, aynı anda 10 tarayıcı sekmesi açmak ve arka planda bir YouTube videosu çalıştırmak gibi işlemler probleme yol açmıyor. Testlerimiz esnasında bilgisayarda bir tutukluk veya donmayla karşılaşmadık. Core i5 işlemciye sahip versiyonlarda da bu durumun geçerli olması muhtemel görünüyor.

ZenBook 3 ile birlikte çok sayıda uygulama ön yüklü olarak sunuluyor. Bu uygulamalardan bazıları oldukça işe yarar olsa da, kimilerinin sürekli olarak “Premium’a yükselt” tarzında uyarılar yapması, rahatsızlığa yol açabiliyor.

Core i7 işlemcinin varlığı, ZenBook 3 UX390UAK’yi zorlu görevlere uygun kılıyor. Ancak fotoğraf ve video düzenleme gibi işlemler, bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor.

Dizüstü bilgisayar çok ince olduğu için tercih edilen soğutma çözümünün de minyatür olmasını doğal karşılamak gerekiyor. Asus bu nedenli CPU paketinin çok yüksek hızlara erişmesine izin vermiyor ve bunun için CPU ile GPU hızlarını agresif biçimde kısıyor. Bu durum günlük görevlerde fark edilmese de, benchmark testleri ya da oyunlar sırasında anlaşılıyor. ZenBook 3 UX390UAK, Geekbench 4 benchmark testinde tek çekirdekte 4122, çok çekirdekte ise 7905 puan alıyor.

ZenBook UX390UAK, günlük rutin aktiviteler ve bazı talepkâr uygulamaların ara ara kullanımı için uygun bir bilgisayar olarak nitelenebilir. Asus tarafından uygulanan sıkıştırmaya rağmen cihaz üzerinde oyun da oynanabiliyor. Ancak bu oyunların sistemden çok fazla kaynak kullanmayacak seçenekler arasından seçilmesinde yarar olduğunu belirtmek gerekiyor.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Pil

ZenBook 3 UX390UAK’de 40 Wh kapasiteli bir pil bulunuyor. Bunun Intel Core i7 işlemci taşıyan bir dizüstü bilgisayar için düşük bir kapasite olduğu söylenebilir. Gerçek kullanım deneyimi de bu yargıyı doğrulayan sonuçlar veriyor.

Wi-Fi açıkken ve Microsoft Edge ile yoğun bir internet faaliyeti yürütülürken, ekran parlaklığı yüzde 40 seviyesinde olsa bile kullanım süresi 3,5 saate kadar inebiliyor. İnternet faaliyeti azaltıldığında ve bunun yerini Google Drive üzerinde belge düzenleme aldığında ise süre 6 saat seviyesine çıkıyor. Cihaz Dengeli Kullanım Modu’ndayken Filmler ve TV uygulamasından 1080p çözünürlüklü .mkv formatında video izlendiğinde ise kullanım süresi 10 saati aşabiliyor.

ZenBook 3’ün küçük pilinin özellikle video konusunda etkileyici bir iş çıkardığını belirtmek gerekiyor. Ancak özellikle çoklu görev devreye girdiğinde pilin ömrü hızlı biçimde tükenmeye başlıyor. Yine de, kapasitesi çerçevesinde değerlendirildiğinde ZenBook 3 UX390UAK’nin makul bir pil performansı sergilediği söylenebilir.

Küçük pilin hızlı şarj özelliği sayesinde kısa bir sürede dolduğunu da belirtmek gerekiyor. 50 dakikalık bir şarjın ardından pilin doluluk seviyesi yüzde 60’a ulaşıyor. Dizüstü bilgisayarın pilinin doğrudan USB-C girişi üzerinden şarj yapılırken daha hızlı dolduğunu söylemekte fayda var. USB çoklayıcısı araya girdiğinde şarj süresi biraz daha uzayabiliyor.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Ses

Asus ZenBook 3 UX390UAK’de dört adet Harman Kardon hoparlör bulunuyor. Bunlardan ikisi cihazın üst kısmında, klavyenin üzerinde yer alıyor. Diğer ikisi ise kasanın atlına yerleştirilmiş.

Hoparlörlerin çok yüksek ses verdiğini söylemek mümkün değil. Yine de, çıkan sesin YouTube videolarını izlemek veya Spotify üzerinden müzik dinlemek için yeterli olacağı söylenebilir.

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Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Parmak izi tarayıcısı

Parmak izi tarayıcıları akıllı telefonların ardından dizüstü bilgisayarlarda da karşımıza çıkıyor. ZenBook 3 de izleme dörtgeninin üzerinde bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Daha önce de belirttiğimiz üzere, parmak izi tarayıcısı zaman zaman izleme dörtgenini kullanırken sıkıntıya yol açabiliyor.

Parmak izi tarayıcısı, Windows Hello entegrasyonu sayesinde kullanıcıların işletim sistemine hızlı ve güvenli biçimde giriş yapmasını sağlıyor. Sensörün konumu biraz sıkıntılı olsa da, hızının ve doğruluğunun etkileyici olduğunu vurgulamak gerekiyor.

ZenBook 3’ün parmak izi tarayıcısına parmağı tanıtmak, telefonlarda aynı işlemin yapılmasına kıyasla, çok az daha uzun sürebiliyor. Tanıtma sürecinin tamamlanmasının ardından parmak izi tarayıcısı neredeyse sorunsuz biçimde çalışıyor. Bilgisayar başlatıldıktan sonra parmak izi tarayıcısına dokunulmasından sonra çok kısa bir süre içinde kullanıma hazır hâle geliyor.

Asus ZenBook 3 UX390UAK inceleme: Sonuç

Asus ZenBook 3 ilk olarak tasarımıyla dikkatleri çekiyor. Bu şık görüntü, bilgisayar elle tutulduğunda daha da etkileyici hâle geliyor. Çünkü burada devreye kasanın hafifliği geliyor. Zaman zaman varlığını unutturan bilgisayarın sürekli olarak bilgisayar taşımak zorunda kalanların işini önemli ölçüde kolaylaştıracağı söylenebilir.

Ancak bu hafif kasa, bazı tavizler verilmesini gerektiriyor. Asus bu tavizlerden birini de pil ömrü konusunda vermiş gibi görünüyor. Pil ömrü yoğun kullanım senaryolarında oldukça kısalsa da, hızlı şarj özelliğinin varlığı bu durumu biraz olsun telafi ediyor. Sadece tek bir USB-C girişinin bulunması da biraz can sıkıcı olarak nitelenebilecek olsa da, sektörün genelinde bu doğrultuda bir eğilimin olduğunu unutmamakta fayda var. Klavye de kullanıcı deneyimini olumsuz anlamda etkileyen noktalar arasında bulunuyor.

Dell XPS 13 ve Apple MacBook ile aynı hat üzerinde duran Asus ZenBook 3 UX390UAK, bazı zorlu görevleri gerçekleştirecek çok hafif bir dizüstü bilgisayar arayanlar için uygun bir seçenek gibi görünüyor.

Dizüstü bilgisayar tüm günü kapsayacak bir pil ömrü bekleyenleri hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak genel çerçeveden bakıldığında ZenBook 3’ün şık ve güçlü bir cihaz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.