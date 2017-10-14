Apple iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye satış fiyatlarını web sitesi üzerinden açıkladı. Aslında dün Turkcell sayesinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatları hakkında bir fikir sahibi olmuştuk. Şimdi birinci elden de resmi fiyat bilgisini elde etme imkanı bulduk.

Tabii ki, en dikkat çekici olan iPhone X’un fiyatı. Apple’ın iPhone’un 10. yılına özel olarak çıkardığı ve “geleceğin telefonu” nitelendirmesini yaptığı iPhone X’un 999 dolardan başlayan ABD fiyatı bile yurt dışında bir hayli konuşulmuştu. ABD fiyatı bu kadar yüksek olan bir telefonun Türkiye fiyatının 6000 TL’den aşağı olmayacağı söyleniyordu ki, bu beklentiler ve tahminler doğru çıktı.

Apple’ın web sitesine göre, iPhone X’un 64 GB kapasiteli versiyonu 6099 TL’lik fiyat etiketine sahip olacak. 256 GB kapasiteli versiyon için de 6899 TL’lik fiyat belirlendi.

iPhone X’un modelleri ve fiyatları Apple tarafından listelenmeye başladı. Ancak telefonun Türkiye’de ne zaman satışa sunulacağı hâlâ netlik kazanmadı. iPhone X, 3 Kasım’da yurt dışına piyasaya çıkıyor. Ön siparişleri de 27 Ekim’de alınmaya başlanacak.

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus Türkiye fiyatları da resmileşti

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın Türkiye fiyatları da Apple’ın web sitesinde yer aldı. Fiyatlar Turkcell’in dün web sitesinden duyurduğu fiyatlara göre iPhone 8’de 50 TL, iPhone 8 Plus’ta ise 100 TL daha yüksek görünüyor.

iPhone 8’in 64 GB’lık seçeneği 4199 TL’ye, 256 GB’lık seçeneği ise 4999 TL’ye satılacak.

iPhone 8 Plus’ta ise 64 GB ve 256 GB’lık seçenekler için sırasıyla 4799 TL ve 5599 TL’lik fiyatlar belirlendi.

Apple 20 Ekim’den itibaren web sitesinden iPhone 8 ve iPhone 8 Plus siparişlerini almaya başlayacak.