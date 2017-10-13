iPhone 8 ve iPhone 8 Plus 20 Ekim’de Türkiye’de satışa sunuluyor. Apple henüz web sitesi üzerinden yeni nesil akıllı telefonunun fiyatlarını açıklamadı. Ancak Turkcell, bu telefonun ön satışlarına web sitesi üzerinden başladı. Bu sayede yeni iPhone’ların Türkiye fiyatlarını da öğrenmiş olduk.

Turkcell, iPhone 8’in 64 GB‘lık versiyonunu 4149 TL’den satıyor. 256 GB’lık versiyon ise 4949 TL’den alıcı bulacak. iPhone 8 Plus’ın 64 GB‘lık başlangıç versiyonu ise 4699 TL’ye sahip. Daha fazla depolama alanı isteyenler için 256 GB’lık seçenek bulunuyor ve bu da 5499 TL’lik fiyat etiketi taşıyor.

Fiyatların beklenen seviyede, geçen yılın telefonu iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın ilk fiyatlarıyla aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. Apple’ın açıkladığı peşin satış fiyatlarının da aşağı yukarı aynı seviyede olacağını tahmin ediyoruz.

Tasarım açısından selefleriyle benzer çizgide olan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus‘ı ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi camla kaplı arka yüzey oluyor. Bu sayede kablosuz şarj gibi, giderek daha popüler hâle gelen bir özelliği kullanma fırsatı doğuyor. Bunun dışında destekleyen aksesuarlar opsiyonel olarak elde edildiği takdirde yeni iPhone’lar hızlı şarj desteği de sunuyor.

Bunun dışında True Tone ekranlar, A11 Bionic işlemci, 12 megapiksel çözünürlüklü arka kamera, iPhone 8 Plus’da çift arka kamera gibi özellikler Apple’ın yeni akıllı telefonlarında bulunuyor.