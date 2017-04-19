Apple tüm macOS ve iOS kullanıcıları için GarageBand, iMovie, Pages, Keynote ve Numbers uygulamalarını tamamen ücretsiz hâle getirdi. 2013 sonlarında Apple; 1 Eylül 2013 veya sonrasında iPhone, iPad veya Mac gibi yeni bir cihaz alan tüm kullanıcılara bu yazılımı ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı.

Bu tarihten daha önce satın alınmış bir donanıma sahip olanların bu uygulamaları indirmeden önce satın almaları gerekiyordu. iMovie ve GarageBand uygulamaları iOS için 17,99 TL, iWork uygulamalarının her biri ise 34,99 TL’lik fiyata sahipti. Masaüstü Mac uygulamalarının bazıları ise daha yüksek fiyata sahipti, örneğin Pages, Numbers, Keynote uygulamalarının her biri 69,99 TL’ye satılıyordu.

Şimdi hiç kimsenin bu uygulamaları kullanmak için para ödemesi gerekmeyecek. Özellikle GarageBand’i kullanmak isteyenler bu indirimden dolayı memnun olacaklardır. Bu popüler müzik yapım uygulamasının Android tarafında bir rakibi bulunmuyor. Bu arada Google, Android O sürümünde müzisyenleri ilgilendiren bazı API’ları ve özellikleri eklemeyi planlıyor.