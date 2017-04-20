Apple 23 Nisan şerefine renkli bir kampanyaya imza attı. 8-12 yaş aralığındaki 16 yetenekli çocuk, dünyaca ünlü “iPhone ile çekildi” kampanyasını 23 Nisan için özel olarak hazırladı. 23 Nisan Çocuk Bayramının ruhuna uygun olarak, bu sefer çocuklar iPhone 7 kamerasının arkasına geçti ve kendi çocuksu dünyalarını fotoğraflayarak tüm ülkeye armağan etti.



Apple’ın belirttiğine göre, fotoğrafa merakı ve yeteneği olan 16 çocuk çeşitli okul ve fotoğraf kurslarından seçildi. Ardından, çocuklara mentorluk yapmaları için farklı tarzlara sahip fotoğrafçılar ve yönetmenler belirlendi.

Çocuklarla 3 gün geçiren mentorlar, onlarla hayallerinden, sevdikleri ve yapmaktan hoşlandığı şeylerden, neler çekmek istediklerinden bahsettiler. Konsept haline getirilen bu fikirler ve hayaller, İstanbul ve çevresinde yapılan ve 4 gün süren çekimler sonrasında gerçek oldu.



Ortaya 30 binin üzerinde fotoğraf ve 1000’in üzerinde video çıktı. 30 fotoğraf ve 5 video, kampanyanın temsilcisi olarak seçildi. Çekilen fotoğraflar 14 Nisan itibarıyla İstanbul’un sokaklarını renklendirirken, filmler de TV ve sosyal mecralarda yayınlanmaya başladı.

Bu arada ilk kez bir Apple kampanyasında yerli bir şarkı kullanılıyor. Barış Manço’nun çocuklar tarafından çok sevilen Arkadaşım Eşek adlı parçası bir reklamın fon müziği olarak kullanılıyor.

Yaşları 8-12 arasında değişen Ada, Alp, Arda, Asya, Beliz, Ceylin, Ecrin, Emre, Emrecan, Eren, Esma, Melisa, Pamir, Tahsin ve Yunus, kampanya fotoğraf ve video çekimlerinde kendi alanlarında başarılı fotoğraf ve video sanatçıları Derya Turgut, Ekin Özbiçer, Elif Gülen Suyabatmaz, Emre Arslaner, Engin Güneysu, Hasan İlkay Özduman, İdil Ergün, Nermin Er ve Ozan Köseibiş ile çalıştı.

APPLE 23 NİSAN - IPHONE İLE ÇEKİLDİ 1 of 29

Bu arada Apple Zorlu ve Apple Akasya mağazalarında 23 Nisan için düzenlenen çocuklar ve mentorlarının atölye çalışmaları da bulunuyor.