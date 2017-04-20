Apple bu yıl 23 Nisan için farklı çalışmalar yapıyor. “iPhone ile Çekildi” kampanyası kapsamında çocukları kamera arkasına geçiren şirket, bu özel gün için bir de müzik listesi hazırladı. Apple Music için çocukların seçkilerinden hazırlanan listede, Türk müzik tarihine yön vermiş olan Arkadaşım Eşşek, Anlıyorsun Değil Mi, Ayı, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa ve Domates Biber Patlıcan gibi unutulmaz Barış Manço şarkıları çocukların favorilerinden oldu.

23 Nisan Çocuk Dans Partisi müzik listesiyle, Sertab Erener’den Sıla’ya, Soner Sarıkabadayı’dan Ceza’ya, Athena’dan Manga’ya kadar uzanan çeşitli Türk sanatçıların şarkılarını dinleyebiliyor; Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, 50 Cents gibi pek çok uluslararası pop fenomeninin şarkılarına da aynı liste içinde ulaşabiliyorsunuz.



Doğukan Manço da Ayı şarkısına yaptığı yeni remiks ile listede yer alıyor. Manço “Tüm dünya çocuklarına Ulu Önder Atatürk?ün armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.” şeklinde görüş belirtti.

Çocukların ?Rengarenk’ şarkısı ile 23 Nisan listesinde tercih ettiği Sertab Erener “Aramızda onca yıl fark olmasına rağmen hala çocukların sevdiği, kalplerindeki şarkı olmak beni sonsuz mutlu etti.” sözleriyle hislerini paylaştı.

Müzik listesine Buz adlı parçasıyla Soner Sarıkabadayı ise “Çocukların sevgi ve ilgisini dünyalara değişmem. Benim en özel dinleyicilerim çocuklardır. Hepsini çok çok seviyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun” mutluluğunu ifade etti.