Apple 23 Nisan için üç özel “iPhone ile Çekildi” reklamı yayınladı

Apple 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na kısa bir süre kalmışken Türkiye’nin bu önemli ve özel gününü kutlamak adına üç yeni reklam filmi yayınladı. Şirketin klasikleşmiş “iPhone ile Çekildi” reklam kampanyasının altında konumlanan 15 saniyelik bu üç filmin en dikkat çekici yönü ise 11 yaşındaki çocuklar tarafından çekilmiş olmaları.

Apple Türkiye’nin YouTube kanalında yayınlanan reklamlardan ilki “Tavşan” adını taşıyor. 11 yaşındaki Beliz E. tarafından çekilen bu video, makro fotoğrafçılık tekniklerinden yararlanarak sevimli bir tavşanın tüylerinin rüzgarda nasıl dalgalandığını gösteriyor.

“Köpek” isimli ikinci videonun altında ise 11 yaşındaki Eren P.’nin imzası bulunuyor. Bu videoda bir kız sahilde yatan bir köpeğin üzerinde dengede durmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Ancak daha sonra işin sırrının akıllı bir perspektif kullanımında yattığı ve köpeğin normalden büyük gösterildiği anlaşılıyor. Bu görüntünün yakalanması için gerekli özelliklerin iPhone’un kamerasında bulunduğunun mesajı da izleyicilere veriliyor.

“Balon” isimli üçüncü video da ilk videonun sahibi Beliz E. tarafından hazırlanmış. İçi su dolu balonların ağır çekimde yerle buluştuğu reklam, iPhone 7’nin 120 FPS Slow-Mo çekim özelliğini akıllı biçimde sergiliyor.

Apple 23 Nisan reklamlarını renkli bir yazıyla bitiriyor

Her üç reklam da renkli biçimde yazılan “iPhone ile çekildi” yazısıyla sona eriyor. Apple’ın Türkiye için fazlasıyla önemli olan bugünü, çocukların gözünden kutlamasını hoş bir jest olarak nitelemek yanlış olmayacaktır.