23 Nisan için güncellenen App Store, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel içerik ve uygulamaları çocukların beğenisine sunuyor. Çocuklar için derlenen özel koleksiyonlarda Apple, oyunlardan sevimli çıkartmalara ve eğitim uygulamalarına kadar, çocukların hem eğlenecekleri hem de yeni şeyler öğrenecekleri çeşitli uygulamalar bir arada bulunduğunu dile getiriyor.
Bu özel bölümler ve uygulamaların bazıları aşağıdaki gibi sıralanıyor:
Çocuklar ve Yaratıcılık
- KidCam, çocuklara eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmek konusunda yardımcı olurken,
- Typic Kids fotoğraflarını filtreler, çerçeveler ve eğlenceli yapıştırmalarla süsleyebiliyorlar,
- FuntasticFace Doodles ile fotoğraflarının üzerine çizimler ekleyebiliyorlar,
- Drawing Pad ile Apple Pencil desteği sayesinde iPad Pro ile çizim yapabilecekleri
- CHOMP by Christoph Niemann ile çizim ve animasyonları kamera teknikleri ile birleştirerek videolar hazırlayabiliyorlar.
Editörün Seçkileri altında yüzlerce uygulama
- Garfield Chef:Match 3 Puzzle uygulaması ile Garfield ile puzzle çözerek lezzetli yemek tarifleri öğrenebilir,
- He-Man Tapper of Grayskull ile ?Gölgelerin Gücü adına? dönemlerini anarken aksiyon dolu bir tıklama macerasına atılabilir,
- The Adventures of Tintin: The Secret of Unicorn ile TenTen’e eşlik edebilir,
- Tetris?i iPhone?ununa getirebilir,
- Hugo Troll Race 2 ile sonsuz koşu oyununda yeni durağa çufçuflayabilir.
Ayrıca yine hem ebeveynlerin hem de çocukların seveceği eğlenceli ve eğitici oyunlar “Çocukların Sevdiği Oyunlar” başlığı altında sunuluyor. Lego City, Tren Thomas, Çilek Kız ve Om Nom buradaki önerilerden sadece birkaçı olarak dikkat çekiyor.
“Meslekleri Tanıyalım” koleksiyonundaki uygulamalarla farklı meslekleri merak eden çocuklar,
- Dr. Panda İtfaiyecileri ile yangın söndürebilir,
- Toca Tailor ile kıyafet tasarlayabilir,
- Küçük Tilki Hayvan Doktoru ile tilki, yarasa, kirpi ve arkadaşlarını tedavi edebilir,
- Küçük Havaalanı ile check-in’den güvenlik kontrolüne, beklemeden kalkışa, uçağın uçmasına her aşamayı oynayarak öğrenebilirler.
- Box Island ile ödüllü kodlama deneyimi yaşarken,
- TRT Animasyon Stüdyosu ile kendi hikayesini eğlenerek ve çok yaratıcı bir şekilde anlatıyor,
- Tinybop ile yeryüzü ve onu şekillendiren jeolojik şekilleri öğrenirken,
- Barefoot World Atlas ile dünyayı parmaklarının ucunda keşfedebiliyorlar.
- Sago Mini Tekneler ile kendi açık deniz macerasını yaşayabiliyor,
- Marco Polo Arctic ile kutuplara giderken,
- Efe’nin Evi ile evini daha iyi tanıyabiliyor.
TRT tarafından yayınlanan popüler çocuk karakterlerinin de içinde olduğu oyun ve uygulamalar, “TRT?nin Sevilen Karakterleri” başlığında yine çocuklara sunuluyor. Tel Ali, İbi, Kuzucuk, Maysa ve Bulut, Ege ile Gaga bu uygulamalara birkaç örnek.