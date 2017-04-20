23 Nisan için güncellenen App Store, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel içerik ve uygulamaları çocukların beğenisine sunuyor. Çocuklar için derlenen özel koleksiyonlarda Apple, oyunlardan sevimli çıkartmalara ve eğitim uygulamalarına kadar, çocukların hem eğlenecekleri hem de yeni şeyler öğrenecekleri çeşitli uygulamalar bir arada bulunduğunu dile getiriyor.

Bu özel bölümler ve uygulamaların bazıları aşağıdaki gibi sıralanıyor:



Çocuklar ve Yaratıcılık

Bu başlık altında çocukları kamera arkasına geçmeye davet eden, çizim yapmayı kolaylaştıran ve içlerindeki yeteneklerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak uygulamalar öneriliyor.

KidCam, çocuklara eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmek konusunda yardımcı olurken,

çocuklara eğlenceli bir şekilde fotoğraf çekmek konusunda yardımcı olurken, Typic Kids fotoğraflarını filtreler, çerçeveler ve eğlenceli yapıştırmalarla süsleyebiliyorlar,

fotoğraflarını filtreler, çerçeveler ve eğlenceli yapıştırmalarla süsleyebiliyorlar, FuntasticFace Doodles ile fotoğraflarının üzerine çizimler ekleyebiliyorlar,

ile fotoğraflarının üzerine çizimler ekleyebiliyorlar, Drawing Pad ile Apple Pencil desteği sayesinde iPad Pro ile çizim yapabilecekleri

ile Apple Pencil desteği sayesinde iPad Pro ile çizim yapabilecekleri CHOMP by Christoph Niemann ile çizim ve animasyonları kamera teknikleri ile birleştirerek videolar hazırlayabiliyorlar.

Editörün Seçkileri altında yüzlerce uygulama

Ebeveynlere çocukluklarını hatırlatacak “Bizler de Çocuktuk” başlığı altındaki önerilerle çocuklar;

Ayrıca yine hem ebeveynlerin hem de çocukların seveceği eğlenceli ve eğitici oyunlar “Çocukların Sevdiği Oyunlar” başlığı altında sunuluyor. Lego City, Tren Thomas, Çilek Kız ve Om Nom buradaki önerilerden sadece birkaçı olarak dikkat çekiyor.

“Meslekleri Tanıyalım” koleksiyonundaki uygulamalarla farklı meslekleri merak eden çocuklar,

“Eğlenirken Öğrenelim” koleksiyonundaki uygulamalarla çocuklar,

Box Island ile ödüllü kodlama deneyimi yaşarken,

ile ödüllü kodlama deneyimi yaşarken, TRT Animasyon Stüdyosu ile kendi hikayesini eğlenerek ve çok yaratıcı bir şekilde anlatıyor,

ile kendi hikayesini eğlenerek ve çok yaratıcı bir şekilde anlatıyor, Tinybop ile yeryüzü ve onu şekillendiren jeolojik şekilleri öğrenirken,

ile yeryüzü ve onu şekillendiren jeolojik şekilleri öğrenirken, Barefoot World Atlas ile dünyayı parmaklarının ucunda keşfedebiliyorlar.

Ayrıca “Dünyayı Keşfedelim” bölümünde yeşil dünyayı, mevsimleri, bitkileri, hayvanları daha yakından tanıyabiliyor,