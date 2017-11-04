Google, Seattle’daki ofisinde çalışanlarına öğlen yemeğinde Android hamburger emojisinin gerçek versiyonunu ikram etti. Google’ın hamburger emojisi, peynirin köftenin üstü yerine alttaki ekmek diliminin üzerine yerleştirilmesi nedeniyle tartışma yaratmıştı.

Hafta içinde Twitter’da bir süre tartışılan bu konu, diğer teknoloji şirketlerinin hamburger emojilerinin de mercek altına alınmasına neden olmuştu. Google’ın tarifine karşı çıkanlar, hamburger peynirinin köftenin altında yeterince erimeyeceğini iddia etmişti.

Lunch at Google today: an "Android Burger" ? pic.twitter.com/I4dwOUPASg — Brad Fitzpatrick (@bradfitz) November 3, 2017

Seattle’daki Google ofisinde çalışanlar tarafından paylaşılan fotoğraflar, peynirin erimesine ilişkin endişelerin yersiz olduğunu gösteriyor. Fotoğraflarda peynir yeterince erimiş gibi görünüyor. Google’ın tarifinin lezzeti konusunda ise çalışanlardan bir yorum gelmiş değil.

Android hamburger emojisi Google CEO’sunun da gündemine girmişti

Google CEO’su Sundar Pichai de Android hamburger emojisi ile ilgili tartışmalara dahil olmuştu. Pichai’nin hamburger emojisi için yapılan bir yorumu alıntılayıp “Pazartesi günü ilk işimiz bunu düzeltmek olacak” şeklinde bir tweet atması, hamburger tartışmasını Twitter’da ön plana çıkarmıştı. Pichai’nin olaya yönelik esprili yaklaşımı, Google’ın Seattle ofisinin yemek sorumluları tarafından da benimsenmiş gibi görünüyor.