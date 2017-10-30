Google emoji konusunu bir hayli ciddiye alıyor gibi görünüyor. Yazar Thomas Baekdal’ın Twitter üzerinden yaptığı “hamburger emojisi” eleştirisine yanıt veren şirketin CEO’su Sundar Pichai, bu konuda harekete geçeceklerini belirtti.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag — Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017

Pichai’nin “Pazartesi günü her şeyi bırakıp bu konu üzerine eğileceğiz. Eğer millet bunun doğru yolu üzerinde anlaşabilirse!” şeklinde bir ifade kullanması ise Google CEO’sunun ciddiyeti üzerine düşünülmesine neden oluyor.

Baekdal, Apple ve Google’ın hamburger emojilerini karşılaştırdığı paylaşımda Google’ın emojisinde hamburger peynirinin koyulduğu yeri eleştirmişti. “Bu konunun tartışılması gerek” diyen Baekdal; Apple’ın hamburgerinde peynirin domates ve köfte arasına koyulduğunu, Google’ın ise peyniri en alt basamağa yerleştirdiğini belirtti.

Baekdal’ın tweeti üzerine diğer şirketlerin hamburger emojileri de mercek altına alındı. Sadece Google’ın peyniri hamburger köftesinin altına yerleştirdiği görülürken, sosyal medyadaki hamburger uzmanları peynirin tam anlamıyla erimesi için köftenin üstüne yerleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Sundar Pichai sözünü tutacak mı?

Sundar Pichai olaya biraz eğlenceli biçimde yaklaşsa da, yapılan yoruma yanıt vermesi şirketin hamburger emojisinin değiştirilmesinin sürpriz olmayacağı anlamına geliyor.