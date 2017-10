Google emoji konusunu bir hayli ciddiye alıyor gibi görünüyor. Yazar Thomas Baekdal’ın Twitter üzerinden yaptığı “hamburger emojisi” eleştirisine yanıt veren şirketin CEO’su Sundar Pichai, bu konuda harekete geçeceklerini belirtti.

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag

— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 29, 2017