Lenovo destekli Zuk, yeni akıllı telefonu Edge’i tanıttı. Cihaz, bileşenleri itibarıyla 2016’daki genel tercihlerin bir yansıması niteliğini taşıyor. 5.5 inç kavisli Full HD ekran, Qualcomm Snapdragon 821 işlemci, 3100 mAh kapasiteli pil ve USB-C girişi, akıllı telefonun bileşenleri arasında bulunuyor. 64 GB dahili depolama alanı ve 4 ya da 6 GB RAM cihazın bileşen listesinde bulunuyor.

Parmak izi tarayıcısı, cihazın ön yüzünde ekranın hemen altına yerleştirilmiş. 13 megapiksel arka kamerayı 8 megapiksel çözünürlüklü ön kamera tamamlıyor. Ekran çerçevesi oldukça ince olan cihaz, kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.

Telefonun görüntüsü itibarıyla da 2016’daki genel tasarım tercihlerini yansıtıyor. 2017 model telefonlarda çerçevesiz veya neredeyse çerçevesiz tasarımların daha sık tercih edilmesi muhtemel görünüyor. Parmak izi tarayıcılarının da ekranın içinde gizlenmesi bekleniyor.

Zuk Edge Çin’de 1 Ocak 2017’de satışa sunulacak

Şu an için Zuk Edge sadece Lenovo’nun anavatanı Çin’de satışa çıkacak gibi görünüyor. Akıllı telefon 2 bin 499 yuan’dan (1265 TL) başlayan fiyatlarla satılacak.