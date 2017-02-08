SpaceX, biriken operasyonlarını temizlemek için oldukça iddialı bir fırlatma takvimini uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Reuters’e konuşan şirketin başkanı Gwynne Shotwell, Florida’daki yeni kalkış rampasının önümüzdeki hafta faaliyete geçmesinin ardından her iki ya da üç haftada bir uzaya roket göndermeyi planladıklarını belirtti.

Şirket, geçtiğimiz yılın eylül ayında Falcon 9 roketinin Cape Canaveral üssünde kalkış rampasında patlamasının ardından uzay yolculuklarına ara vermişti. Geri dönüş ise ocak ayının ortalarında Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden fırlatılan roketle gerçekleştirilmişti.

Şirketin yeni kalkış rampası, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nde bulunuyor. Cape Canaveral’daki kalkış rampasının tamir çalışmalarıysa hâlâ devam ediyor. Yeni rampanın şirkete maliyeti 100 milyon dolar oldu. Eski rampanın tamirinin ise 50 milyon dolar karşılığında tamamlanması öngörülüyor.

Özel uzay şirketi, kalkış takviminde tempoyu yükseltmesine rağmen tasarım değişikliği sürecinin tam ortasında olduğunu da unutmuyor. Shotwell, roketlerin performansını artırma ve güvenlik endişelerini karşılama konusundaki çalışmaların da bir yandan devam ettiğini belirtti. NASA’nın mevcut tasarımdaki çatlamalara yönelik endişelerini dile getirmesinin ardından SpaceX yeni türbinli pompalar tasarlamaya ve yazılımsal bir çözüm geliştirmeye devam ediyor.

Çatlakların uçuş sırasında bir probleme yol açıp açmayacağına dair endişelerin olduğunu hatırlatan Shotwell, NASA’nın çok sağlam olmayan motorlara alıştığını ve bu nedenle türbin sisteminde çatlak istemediğini belirtti. Shotwell, yeni türbin pompalarının Crew Dragon’un insan olmadan gerçekleştireceği ilk test uçuşuna yetiştirileceğini belirtti. Söz konusu uçuşun kasım ayında yapılması planlanıyor.

SpaceX Uluslararası Uzay İstasyonu görevini erteleyebilir

ABD’de bazı resmi kurumların SpaceX’in 2018’de Uluslararası Uzay İstasyonu’na mürettebat taşıma görevini uğraştığı mevcut problemler nedeniyle ertelemesini beklediği söyleniyor. Şirketin uygulamayı planladığı hızlı takvimle nasıl başa çıkacağı da merak ediliyor.