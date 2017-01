Netflix orijinal programları sayesinde kitlesini önemli ölçüde genişletmişti. Stranger Things ve Narcos gibi popüler dizilere doyamayanlar için Netflix şimdi de orijinal bir oyun sunuyor.

Sonsuz koşu türünde olan ve sadece boşluk tuşuna basarak oynanabilen oyunda popüler Netflix dizilerinin karakterleri ana kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Oyun, dizi maratonlarında küçük bir mola vermek isteyenler için ideal olabilir.

Netflix’in oyununu oynamak ise fazlasıyla kolay. Karakter seçiminin ardından oyun başlıyor ve her karakter karşısına çıkan engeli boşluk tuşuna basıldığında zıplayarak aşıyor. Boşluğa iki kere basıldığında iki kat daha yukarıya zıplamak mümkün oluyor.

Netflix orijinal dizilerinin ana karakterlerini oyunda kullanıyor

Oyunda oyuncular Narcos’tan Pablo Escobar, Marco Polo’dan Marco Polo, Orange is the New Black’ten Piper Chapman ve Stranger Things’ten Mike Wheeler’ı kontrol edebiliyor.