Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz ağustos ayında ev kontrolünde kendisine yardımcı olacak bir yapay zekâ sistemi üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Sisteme dair ilk detayları yazılı olarak paylaşan Zuckerberg, yayınladığı iki videoyla Jarvis’in şu anda nasıl çalıştığını somut biçimde anlattı.

İlk video, Jarvis’in teorik olarak yerine getirebildiği bazı gerçek görevlerin anlaşılabilmesini sağlıyor. Zuckerberg’in yapay zekâ asistanı, Amazon Echo’nun daha havalı bir versiyonu olduğu imajını veriyor. Jarvis’in seslendirmesinin Morgan Freeman tarafından yapılmasının da bu durumda etkili olduğu söylenebilir.

Sistemin hali hazırda ilk videoda yansıtıldığı kadar işlevsel olmadığı belirtilse de, Zuckerberg’in çalışmalarının mevcut sonucu hakkında fikir edinmek ilginç bir deneyim oluyor. Facebook CEO’su videoda Jarvis’i geliştirmek adına takipçilerinden de fikir talebinde bulunuyor.

Mark Zuckerberg yapay zeka sisteminin adını Iron Man’den esinlenerek koymuştu

Zuckerberg, yapay zekâ asistanını geliştirirken Iron Man’den fazlasıyla etkilendiğini isim seçimiyle de gösteriyor. Facebook CEO’sunun yapay zeka asistanı da Jarvis adını taşıyor.

Zuckerberg’in Jarvis’i Tony Stark’ınki kadar yetenekli olmasa da, daha “gerçek” olduğunu unutmamak gerekiyor. Videoda Zuckerberg’in esprili bir tavır içinde olması da gözden kaçmıyor.

Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan ikinci videoda ise Zuckerberg’in eşi Priscilla Chan’in Jarvis ile ilgili yorumları yer alıyor. Bu videoda Arnold Schwarzenegger’in sesi, Jarvis’in orijinal sesi olarak duyuluyor.

Kurgusallık dozu biraz daha yüksek gibi görünen videoda Chan, Jarvis ile yaşamanın başta kendisine garip geldiğini, ancak sonradan duruma alıştığını belirtiyor.