LG robot kadrosunu CES 2017’de sergileyeceğini daha önce açıklamış, hatta robotlarının ismini de kamuoyuyla paylaşmıştı. Robotlarının dış görünüşü konusunda bilgi vermeyen Güney Koreli şirket, bu konudaki merakı CES 2017’de giderdi.

Daha önce sadece temizlik robotları geliştiren LG, bundan çok daha iyisini yapabileceğini Hub Robot, Hub Robot Mini ve Airbot adını taşıyan robotlarıyla gözler önüne serdi.

Hub Robot üçlünün içinde ön plana çıkan model olurken, Hub Robot Mini de onun küçük versiyonu olma niteliğini taşıyor.

Akıllı ev cihazlarını kontrol edebilen, müzik çalabilen, yolculuk zamanları konusunda tavsiyede bulunabilen robotlar, bunları sevimli bir yüz ifadesiyle gerçekleştiriyor.

LG’nin tanıttığı bir diğer robot olan Airbot ise havalimanlarında yolculara yardımcı olması amacıyla geliştirildi. Büyük ekranında seyahat zamanlarını gösterebilen Airbot, gerektiğinde terminal içinde yolunu kaybeden yolculara da eşlik edebiliyor. LG Airbot, ilk olarak bu yıl içinde Güney Kore’nin Incheon şehrindeki havalimanında hizmet vermeye başlayacak.

LG robot fiyatları konusunda bilgi vermedi

LG Hub robotlarının ne zaman piyasaya çıkacağı ve fiyat etiketlerinde ne yazacağı konusunda şimdilik bilgi vermedi.