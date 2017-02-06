LG’nin yeni amiral gemisi telefonu LG G6 26 Şubatta görücüye çıkacak. Güney Koreli şirket, akıllı telefona dair çeşitli detayları şimdiden paylaşıyor. Ancak bu durum sızıntıların devamının gelmesi için engel teşkil etmiyor. İnternete sızan yeni fotoğraflar, LG G6 hakkında daha somut fikirler edinmeyi mümkün kılıyor.

Sızan fotoğraflarda akıllı telefonun hem önü hem arkası detaylı biçimde görülüyor. Daha önce ortaya çıkan fotoğraflarda G6 parlak yüzeyle boy gösterse de, yeni görüntülerde yüzeyin matlığı dikkat çekiyor.

Yeni fotoğraflar sayesinde G6’nın neredeyse yok denebilecek kenar çerçeveleri de daha net biçimde görülüyor. LG G5’teki modüler tasarım dilinden vazgeçildiği de fotoğraflar sayesinde anlaşılıyor. Çift arka kamera, parmak izi tarayıcısı, USB-C portu ve kulaklık jakı da fotoğraflarla varlığı bir kez daha doğrulananlar arasında bulunuyor.

Sızan fotoğraflardaki gri renkli G6’nın mat yüzeyi fırçalı metal görüntüsüne sahip. Daha önceki sızıntılarda parlak ve siyah bir cihaz boy göstermişti. Bu farklılık, Güney Koreli şirketin G6 için hem renk seçeneğinde hem de yüzey tipinde çeşitli seçenekler sunacağını düşündürüyor.

LG G6 Sızıntısı 1 of 5

LG G6 ile ilgili tüm detaylar ay sonunda ortaya çıkacak

Akıllı telefonda 2880 x 1440 piksel çözünürlüğe sahip 5.7 inç QHD+ ekran bulunacak. Telefonun kasasının suya geçirmez olacağı konusunda da söylentiler dolaşıyor. Ancak henüz bu konuda somut bir bilgi gelmiş değil. LG G6 ile ilgili tüm detaylar, 26 Şubatta MWC 2017 kapsamında düzenlenecek etkinlikte gün yüzüne çıkacak.