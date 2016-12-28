Huawei, son birkaç yıldır akıllı telefon pazarında kendisine bir isim yapmak için oldukça sıkı çalışıyor. Şirketin bu sıkı çalışmasının izlerini amiral gemisi telefonlarda daha net biçimde görmek mümkün oluyor. Parlak, metalik ve üst sınıf bir görüntüye sahip akıllı telefonlar üretmeye odaklanan Huawei, Force Touch ve çift arka kamera gibi özellikleri denemekten geri kalmıyor. Örneğin; bu yıl piyasaya sürülen Huawei P9, Leica ile birlikte geliştirilen çift lensli arka kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefonun promosyonu için ciddi anlamda para harcayan Huawei, P9 markasını amiral gemisi bir telefon arayanların aklına işlemişe benziyor. Açıklanan rakamlar da bu durumu doğruluyor.

Huawei geçtiğimiz ekim ayında küresel ölçekte 100 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Şirket, 2016’da bu rakama yıl tamamlandığında erişebilmişti. Dolayısıyla Çinli üretici için 2016’nın bir önceki yıldan da iyi geçtiği anlaşılmıştı. O dönemde P9 ve P9 Plus’ın toplam satış rakamı 6 milyon olarak açıklanmıştı.

Huawei P9 9 milyon sevkiyat barajını kasımda aştı

2015’te başarılı bir performans sergileyen Huawei, 2016 hedeflerini biraz daha yükseltmişti. Yıl genelinde toplam 140 milyon telefon sevkiyatı gerçekleştirmeyi hedefleyen Çinli üretici, bu hedefi tutturmayı başardı. Amiral gemisi P9’un kasım ayında 9 milyon sevkiyat rakamına ulaştığı göz önününe alınınca şirketin 140 milyon hedefini tutturması da kulağa şaşırtıcı gelmiyor. Çinli üretici P9 ve P9 Plus’ın haleflerinin piyasaya çıkışından önce 12 milyon satış rakamına ulaşmasını öngörüyor.