Huawei’nin müstakbel amiral gemisi P10’a “Plus” etiketi taşıyan bir versiyonun eşlik etmesi muhtemel görünüyor. Şirketin geçmiş yıllardaki yaklaşımı ve konuşulanlar birlikte değerlendirilince bu ihtimal iyice artıyor. Huawei P10 Plus ile ilgili ortaya çıkan son sızıntı ise 5.5 inç kavisli ekran, metal kasa ve etkileyici özellikleri işaret ediyor.

Akıllı telefonda Huawei’nin kendi üretimi olan Kirin 965 işlemcinin bulunması bekleniyor. P10 Plus’da bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ya da 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanının eşlik edeceği söyleniyor. Söz konusu değerler kulağa biraz abartılı gelse de, bu bileşenlerin cihazlara yerleştirilmelerini sağlayacak teknolojiler hâli hazırda mevcut. Yine de, pek çok üretici hâlâ amiral gemilerine 4 GB RAM yerleştirmeyi tercih ediyor.

P10 Plus’ın arkasında 12 megapiksel çözünürlüklü iki kameranın bulunacağı söyleniyor. Ön kamera çözünürlüğünün ise 8 megapiksel olacağı konuşuluyor. Parmak izi tarayıcısına ek olarak, iris tarayıcısının da akıllı telefonun biyometrik güvenlik bileşenlerinden biri olacağı iddia ediliyor. 3650 mAh kapasiteli pile sahip olması beklenen P10 Plus’ın kutusundan Android Nougat işletim sistemiyle çıkacağı ve işletim sistemini EMUI 5.0 arayüzünün tamamlayacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.

Huawei P10 Plus MWC 2017’de tanıtılabilir

Huawei’nin P10 ve P10 Plus’ı ay sonunda Barselona’da gerçekleşecek 2017 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2017) tanıtması ihtimaller arasında yer alıyor. Huawei, MWC 2017 etkinliğini 26 Şubatta düzenleyeceğini daha önce açıklamıştı.