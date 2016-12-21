HTC gönderdiği davetiye ile 12 Ocakta düzenleyeceği bir duyurunun işaretini verdi. Gönderilen davetiyede kocaman bir “U” harfi ve onun altında 12.01.2017 tarihi bulunuyor. Ayrıca görseldeki mavinin tonları da dikkatlerden kaçmıyor.

Bu arada “U” harfinin hemen üstünde “for” kelimesi yer alıyor. Bu ikisinin birleşmesiyle “for u” şeklinde bir terim oluşuyor ki, bunu da “sizin için” şeklinde Türkçeleştirebiliriz.

Mavi rengin fazlasıyla kullanılması, gökyüzünü andırır bulut kümelerinin bulunması; Ocean kod adıyla anıldığı bilinen cihazın çıkışı olarak yorumlanabilir. Bununla birlikte “sizin için” terimiyle bu tanıtılacak cihazın kişiselleştirilebilirlik özelliklerine atıfta bulunuluyor olabilir. Tayvanlı şirketin gelecek nesil kullanıcı arayüzünde butonların daha az kullanılacağı, kontrolün çoğunlukla ses ve hareketlerle sağlanacağı söyleniyordu.

Bu arada sanal gerçekliği de unutmamak gerekiyor. Vive ile epey olumlu yorum toplayan HTC, elde ettiği bu momentumu akıllı telefonlar tarafında da değerlendirmek isteyebilir. Doğrusu VR şu sıralar çok kişisel bir deneyim sağlıyor. Belki de şirket, Vive deneyiminin bir kısmını alarak sistemin biraz daha özgürlük sağlaması yönünde adım atabilir.

Bu arada söz konusu ürün tanıtımı akıllı telefon veya sanal gerçeklik dışında yeni bir cihaz türünün tanıtımına da tanıklık yapabilir. HTC’nin Urban Armour ile fitness cihazları ve Re Camera ile farklı alanlara girdiğini görmüştük. Davetiyedeki gökyüzü teması HTC’nin drone işine gireceğine dair bir işaret de olabilir.

Anlayacağınız HTC’nin ne tanıtılacağına dair ihtimaller bir hayli fazla. Şirketin gerçekten ne tanıtacağını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor. Bu tanıtım da şirketin daha önce gerçekleştirdiklerine benzer şekilde sadece internet üzerinden, dünya çapında yayınlanan bir lansman olabilir.