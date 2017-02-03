GoPro için 2016’nın ne kadar kötü geçtiği, şirket tarafından açıklanan rakamlar sayesinde daha net biçimde görülüyor. Yılın son çeyreğine ve geneline ait rakamları açıklayan GoPro 2016 defterini toplam 373 milyon dolar zararla kapattı. Şirket, yılın son çeyreğinde 540 milyon dolar gelir elde ederek kendi adına tüm zamanların en yüksek ikinci gelirine ulaştı. GoPro, 2015’in son çeyreğine kıyasla yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ilerleme kaydetse de, öngörülerin 30 milyon dolar altında bir gelir açıkladı.

Yıl içinde birkaç kez gerçekleştirilen toplu işten çıkarmalar, bazı departmanların kapatılması ve 102 milyon dolarlık vergi ertelemesi, şirketin zararının daha da büyümesini engelleyen faktörler olarak ön plana çıkıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından GoPro’nun hisseleri yüzde 15 oranında değer kaybetti.

GoPro, geçtiğimiz yılın başlarında yatırımcıları 2016’nın finansal açıdan zor geçeceği konusunda uyarmıştı. Ancak şirket geride kalan yılda kendisine belirlediği zayıf hedefleri bile karşılayamadı. GoPro’nun 2016’daki toplam geliri 1.1 milyar dolarda kaldı. Şirket, geçtiğimiz şubat ayında 2016’yı 1.3 milyar dolar gelirle tamamlamayı öngörmüştü. Şirket, 2015’te ise 1.6 milyar dolar gelir elde etti.

GoPro 2016’da Hero 5 Black ve Hero 5 Session sayesinde biraz olsun güldü

GoPro adına 2016’nın daha da korkunç hâle gelmesini ise Hero 5 Black ve Hero 5 Session önledi. Eylülde duyurulan ve ekim ayında satışa sunulan aksiyon kameraları, ABD’de son çeyreğin en çok satan dijital kameraları oldular. GoPro CEO’su Nick Woodman, şirketin 2016’nın son çeyreğinde 2 milyon kamera sattığını ve 2017’de Hero 6’yı da kamera portföylerine ekleyeceklerini belirtti.