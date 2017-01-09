Fitbit uygulama mağazası açmak için çalışmalar yapıyor. CES 2017’de gazetecilere konuşan Fitbit kurucusu ve CEO’su James Park, mağazayı mümkün olan en kısa sürede açmayı istediklerini belirtti.

Fitbit, geçtiğimiz ay akıllı saat üreticisi Pebble’ı satın almıştı. Uygulama mağazasının oluşturulması esnasında Pebble’dan gelen bazı varlıkların da kullanılması bekleniyor. Pebble, beş yıl boyunca uygulama mağazasında 14 bin civarı üçüncü taraf uygulama toplamayı başarmıştı. James Park, Pebble’ın bir uygulama mağazası oluştururken karşılaşılan tuhaflıkların önemli bir kısmına çözüm bulduğuna dikkat çekti.

Fitbit uygulama mağazasıyla birlikte çeşitli fırsatlardan faydalanmayı hedefliyor. Park, mağaza sayesinde Fitbit’i kurumsal zindelik programları için kullanan sağlık şirketleriyle veya genel olarak “profesyonel çalışanlar” ile daha iyi ilişkiler kurabileceklerini belirtti.

Fitbit için çok sayıda farklı uygulama geliştirilebileceğini söyleyen Park, çeşitli örnekler vermeyi de ihmal etmedi. İş ortaklarının fitness odaklı uygulamalardan ilaç hatırlatıcılarına kadar çeşitli uygulamalar geliştirmek istediklerini belirten Fitbit CEO’su, daha önce bu istekleri karşılayabilecek bir altyapılarının olmadığını dile getirdi.

Uygulama mağazası girişimi akıllara Fitbit’in akıllı saat üretip üretmeyeceği sorusunu da getiriyor. Park kısa bir süre önce farklı ürün formlarını da keşfedebileceklerini belirtmişti. Geçtiğimiz yıl giyilebilir ürünlere ödeme çözümleri yerleştirmek adına Coin’i satın alan şirket, bir süre sonra da Pebble’ı bünyesine katmıştı. Geçtiğimiz yıl CES’te görücüye çıkan Fitbit Blaze, görsel olarak bir akıllı saate yakın olsa da, “akıllı fitness saati” olarak lanse edilmişti.

Fitbit uygulama mağazasının açılışı için kesin bir tarih vermiyor

Fitbit uygulama mağazasının kesin açılış tarihi henüz bilinmiyor. Mağazayı mümkün olduğunca çabuk açmayı planladıklarını söyleyen Park, boş zamanlarında Fitbit için geliştirmek istediği çeşitli uygulamaların olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi.