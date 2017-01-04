Dell’in yeni dizüstü bilgisayarı; yerleşik dayanma desteği, bir tür yumuşak kapak işlevi gören klavyesi ve stylus desteğiyle adeta bir tablet gibi görünüyor. Dell Latitude 5285 adını taşıyan cihaz, Microsoft’un Surface Pro’suna fazlasıyla benziyor.

Latitude 5285’in özelliklerine tekrar bakıldığında Surface Pro ile olan benzerliği biraz daha kuvvetleniyor. Dizüstü bilgisayarın 12.3 inç ekranı 3:2 görüntü oranına sahip. Dahili depolama alanı seçenekleri 1 TB’ye kadar uzanıyor. Bellek seçenekleri ise 16 GB RAM’e kadar yükseliyor. Kullanıcılar, yedinci nesil Intel Core i7 işlemci seçenekleri arasında tercih yapabiliyor. Bütün bu bileşen seçeneklerinin Surface’ta da sunulduğunu belirtmek gerekiyor.

Yalnız bu benzerlikler bir noktada son buluyor. Dell’in yeni dizüstü bilgisayar-tablet melezi için sadece 1080p ekran seçeneği sunuluyor. Surface Pro 4’ün 2736 x 1824 çözünürlüklü ekranı düşünülünce Latitude 5285’in ekran konusunda biraz zayıf kaldığı söylenebilir.

Ancak bu durumun Dell adına pek de büyük bir sorun olmadığını belirtmek gerekiyor. Şirket, Latitude 5285 ile kurumsal kullanıcıları yakalamayı amaçlıyor. Yüksek çözünürlüklü ekran da şirketlerin öncelikleri arasında yer almıyor. LTE ve WiGig seçenekleri sunan Dell’in yeni dizüstü bilgisayarında parmak izi tarayıcısı ve güvenlik kartı okuyucusu da bulunuyor.

Dell Latitude 5285 28 Şubatta satışa sunulacak

Dell daha önce de benzer hibrit çözümler sunsa da, bunların hiçbiri Surface Pro’ya Latitude 5285 kadar benzemiyor. Dell Latitude 5285, 28 Şubatta 899 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Klavyeli kapak ise bağımsız olarak satılacak.