Samsung’un Bixby isimli yeni dijital asistanının Galaxy S8 ile birlikte görücüye çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz yılın sonlarında dijital asistanın yerel uygulamalarla derin bir entegrasyon içinde olacağına dair haberler gündeme gelmişti. Bu uygulamalardan birisinin de Samsung Pay Mini olması bekleniyor.

Samsung’un mobil ödeme sisteminin sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak nitelenen Samsung Pay Mini’nin sadece çevrim içi ödemelerde kullanılacağı söyleniyor. Standart Samsung Pay ile fiziksel mağazalarda yapılan alışverişlerde de ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Bixby’nin varlığını ve Samsung Pay Mini ile olan entegrasyonuna dair ipuçları, Samsung’un web sitesinde de görülebiliyor. Samsung Pay Beta adı verilen bir sayfada Samsung Pay ile ödeme seçenekleri arasında dijital asistanın ve Mini’nin de adı geçiyor.

Bixby nisan ayında Galaxy S8 ile gün yüzüne çıkabilir

Samsung’un yeni dijital asistanını da barındıran Galaxy S8’i 18 Nisanda tanıtacağı söyleniyor. Telefonun tanıtımı için önce şubat ayının sonunda gerçekleşecek MWC 2017 işaret edilse de, Samsung’un Qualcomm Snapdragon 835’i akıllı telefonuna yerleştirmek adına takvimi ileriye çektiği söyleniyor