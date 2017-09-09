Samsung Galaxy S8 ve Note 8‘in YouTube’un HDR videolarını oynatma yeteneğine sahip olduğu bilgisi daha önce ortaya çıkmıştı. Görünüşe göre, Google’ın video servisinde daha kaliteli ve canlı renklerle izleme deneyimi sunan videoların tadını sadece Samsung telefonlarıyla çıkarmak söz konusu olmayacak.

Google Play’de yayınlanan son YouTube güncellemesiyle birlikte Google Pixel, LG V30 ve Sony Xperia XZ Premium için de YouTube HDR desteği sunuluyor.

Yeni sürümle birlikte kullanıcılar video kalite seçeneklerine baktıklarında 1440p60 HDR gibi seçenekler de görecekler. Bu kaliteyi tercih ettiklerinde daha geniş renk yelpazesinde, daha yüksek çözünürlüklü ve gerçeğe daha yakın videolar izlemek mümkün olmayacak.

Tabii ki, her YouTube videosunda HDR deneyimi yaşanmayacak. HDR destekli videoları, yukarıda sözünü ettiğimiz telefonlarla deneyimleme imkanı bulunacak.