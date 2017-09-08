Samsung Galaxy S8, S8+ ve Note 8, mobil YouTube uygulamasında HDR video desteğinin sunulduğu ilk telefonlar olacak.

Söz konusu telefonlara HDR oynatma desteğini getiren YouTube güncellemesi Google Play’de yayınlandı. Kullanıcılar 1080p’ye ve 60 fps’ye varan kalitede HDR oynatma imkanına sahip oluyor. Bu arada Galaxy S8+ ile yaptığımız denemede 1440p HDR kalitesinde de seçim yapılabiliyor. HDR desteği video kalitesinin elle değiştirilmesi sonucunda etkinleştirilebiliyor.

YouTube Kasım 2016’da HDR video desteği eklemeye başlamıştı. Ancak o zamandan bu yana HDR ekran sahibi olan LG G6 veya Sony Xperia XZ Premium gibi akıllı telefonlara bu destek getirilmemişti.

HDR video oynatma desteği şu an için sadece Samsung’un en yeni telefonları tarafından sunuluyor gibi görünüyor. Ancak Google’ın yakın gelecekte diğer cihazlarda da daha yüksek kaliteli video formatını desteklemeye başlayacağını tahmin ediyoruz.