Sony geçen yıl akıllı telefon stratejisinde farklı bir yol izlemişti. Öncelikle Samsung ve LG gibi üreticilerin üst sınıf Android telefonlarını çıkardıkları yerde, Japon şirketin orta segment Android telefonlarıyla yetindiğini gördük. Geçen yıl sonbahara girilirken çıkan Xperia XZ ise, her ne kadar Sony’nin amiral gemisi akıllı telefonu olsa da, bazı özellikler açısından yine rakiplerin üst sınıf telefonlarından biraz daha alt seviyedeydi. 2017’nin başlarında, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ise gerçek anlamda bir amiral gemisi telefonla, Sony Xperia XZ Premium ile tanıştık. Klasik Sony Xperia tasarımını biraz daha “premium” çizgilerle sunan, bunu 4K ekran ve 960 fps süper ağır çekim video gibi niteliklerle süsleyen bu Android telefonla ilgili detayları Xperia XZ Premium inceleme yazısında bulabilirsiniz.

Xperia XZ Premium inceleme: Tasarım

En başta da belirttiğimiz gibi, klasik Xperia tasarımını bu telefonda da görüyoruz. Ancak karşımızda biraz daha değerli görünen, adına yakışır şekilde “premium” dokunuşların yapıldığı bir Xperia telefonu bulunuyor.

Önü ve arkayı Gorilla Glass 5 cam paneller kaplıyor. Bu cam paneller genel olarak dayanıklı olsa da, dikkatli baktığımızda ufak tefek çiziklerin de olduğunu görüyoruz. Telefonun cam yüzeyi biraz yumuşak, sürtünmesi düşük. Ancak bu durum kullanırken çok fazla sorun çıkarmıyor, telefon elinizden kayıp gitmiyor. Bu arada hem ön hem de arka cam yüzeylerin parmak izini ve kiri epey tuttuğunu söylemekte fayda var.

Telefonun krom, siyah ve pembe gibi farklı renk seçenekleri var. Elimizdeki krom renkli versiyon, ayna kadar yüksek yansıtmasıyla biraz farklı bir görünüme sahip olduğunu ve dikkat çektiğini belirtmek gerekiyor. Eğer önemli bir kişiyle buluşmadan önce nasıl göründüğünüze bakmak isterseniz, krom renkli Xperia XZ Premium’un arka yüzeyini bir ayna gibi kullanabilirsiniz.

2017’nin yükselen eğilimlerinden bir tanesi sıfır çerçeveli ekranlar. Galaxy S8, LG G6 ve yakında çıkacak LG V30 ve 2017 model iPhone gibi telefonlar bu akımın dikkat çeken üyeleri arasında gösteriliyor. Ne var ki, Sony tasarımda eski çizgisini devam ettirdiği içini, ekranın altında ve üstünde hatırı sayılır miktarda alanın bulunduğunu görüyoruz. Neyse ki, uzun kenarların çerçevesi yeteri kadar ince tutulmuş. Böylelikle 5.46 inç ekranlı telefonu tek elle kavramak kolaylaşıyor. 7.9 milimetrelik kalınlığın ve yuvarlatılmış uzun kenarların da tutuşa yardımcı olduğunu belirtmeliyiz.

Telefonun kenarlarını plastikten yapılmış bir çerçeve sarıyor. Plastikten yapılmış olsa da, çerçevenin şık bir görünüme sahip olduğunu ve telefonun değerini düşürmediğini söyleyebiliriz. Diğer üst sınıf Xperia telefonları gibi, Xperia XZ Premium da suya ve toza dayanıklı bir gövdeye sahip. Böylelikle telefonu yazın havuzda veya denizde rahatlıkla kullanabilir, kenarda bulunan fiziksel çekim tuşu sayesinde su altında fotoğraf ve videolar çekebilirsiniz.

Xperia XZ Premium’un ekranının üstünde ve altında yer alan geniş çerçeve alanları birer adet hoparlöre ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ekranın üstünde 13 megapiksel ön kamera ve sensörler bulunuyor. Altta USB-C portu ve mikrofon, üstte ise 3.5 mm. kulaklık jakı ve ikinci mikrofon yer alıyor.

Daha önceki üst sınıf Sony Xperia telefonlarında gördüğümüz yerleşim düzeni aynı şekilde Premium’da da karşımıza çıkıyor. En üstte ses tuşları, onun hemen altında da güç butonu mevcut. Güç butonu parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Yerleştirildiği yer itibarıyla gayet ergonomik olan bu tuş rahat şekilde kullanılıyor. Üstelik sadece sağ elinizin baş parmağı ve sol elinizin orta parmağına ait parmak izlerini eklemeniz de yeterli oluyor. Parmak izi okuyucusu da gayet seri biçimde çalışıyor.

Daha alta ilerlediğimizde kamera tuşunu görüyoruz. Diğer üreticiler pek yer vermese de, Sony fiziksel kamera tuşundan vazgeçmiyor. Suya dayanıklılık özelliğiyle birleştirildiğinde, bu tuşun epey kullanışlı olduğunu söyleyebiliriz.

Xperia XZ Premium’un sol kenarında ise bir kapak arkasında microSD ve SIM kart yuvaları bulunuyor. Kapağı açmak için sivri cisim gerekmemesi güzel. Ancak kapak birkaç kez açıp kapattıktan sonra sağlamlığını kaybedecekmiş hissini veriyor. Suya dayanıklılığı da dikkate aldığımızda, bu kapağı iyi şekilde kapattığınızdan emin olmanız yeterli olacaktır. Bu arada SIM kartı yuvaya yerleştirirken kısa süreliğine problem yaşadığımızı belirtelim. Biraz uzun tırnaklara ihtiyaç var gibi görünüyor.

Arkada ise, sol üst köşede 19 megapiksel kamerayı görüyoruz. Onun hemen yanında lazer otomatik odak, RGB sensör ve flaştan oluşan üçlü birimi görüyoruz. Daha alta ilerlediğimizde ise Xperia logosu ve NFC alanını gösteren simge mevcut. Xperia XZ Premium’un çıkarılabilir bir arka kapağı yok. Bu, pilin de sabit olduğu ve kullanıcılar tarafından değiştirilemediği anlamına geliyor.

SONY XPERIA XZ PREMIUM İNCELEMESİ 1 of 53

Xperia XZ Premium inceleme: Donanım ve Performans

Sony 2016 yılında çıkardığı telefonlarda ekran büyüklüğünü 5 inç civarında tuttuktan sonra Xperia XZ Premium ile birlikte yeniden 5.5 inç seviyesine döndü. 5.46 inç gibi biraz sıra dışı bir köşeden köşeye uzunluk değerine sahip olan Xperia XZ Premium’un ekranı 3840 x 2160 piksel çözünürlük değerine sahip. 807 ppi piksel yoğunluk değeriyle Xperia XZ Premium’un ekranı çıtayı epey yükseğe çıkarıyor.

Akıllı telefonlarda Full HD ekranlara alıştık. Hatta onun ötesine geçtik, artık 2K ekranlar normal geliyor. 4K ekran ise akıllı telefonlar için henüz ulaşılması epey zor bir üst nokta gibi görünüyor. Aslında Sony, daha önce de Xperia Z5 Premium ile 4K çözünürlüklü ekran sunmuştu. Ancak o ekranda 4K’nın keyfini ancak videolarda ve fotoğraflarda çıkarmak mümkün oluyordu. Bu sefer telefonun her yanında 4K ekran deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Xperia XZ Premium sadece yüklediğiniz videoları veya YouTube’dan 4K kalitesinde oynattığınız videoları tam çözünürlükte göstermekle sınırlı kalmıyor. Android kullanıcı arayüzünde ve mobil uygulamalarda da 4K çözünürlükten yararlanmayı sağlıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse, ekran genel olarak 4K’nın farkını çok olarak hissettirmiyor. Bunun nedeni insan gözünün belirli bir piksel yoğunluk seviyesinden sonrasını algılayamaması, piksellerin görünmemesi. Her ne kadar karşımızda çok keskin ve net çözünürlükte görüntüler sunan bir ekran olsa da, 4K çözünürlüğe sahip olduğunu bilmesek, bu ekranın Quad HD çözünürlükte bir ekran olduğunu düşünebilirdik.

Yine de, YouTube’da veya Netflix’te 4K videoları izlerken, arada fark olduğunu biraz olsun anlamak mümkün oluyor. Yüksek çözünürlüğün üstüne bir de Sony’nin Triluminos ve X-Reality gibi teknolojilerini ekleyin. Sonuç olarak gözlere bayram ettiren, insanın baktıkça bakası geldiği etkileyicilikte görüntüler elde ediliyor. Renk canlılığı yüksek, doygunluk aşırıya kaçmıyor. Ekranın siyah renk seviyesi epey fazla, bunun yanı sıra kontrast da bir hayli yüksek. Parlaklık da dışarıda kullanmayı sağlayacak seviyede. Sadece ekranı örten camın yansıtması biraz yüksek, bu durum özellikle aydınlık ortamlarda bir şeyler izlerken zorlayabiliyor.

Bir de HDR desteği var. Eğer Amazon Prime Video veya Netflix’te destekleyen bir aboneliğiniz varsa, belirli filmleri 4K çözünürlükte ve HDR desteğiyle izleyebilirsiniz. Netflix’te bu destek için en üst pakete ihtiyaç var. Eğer evinizde 4K TV varsa, o hâlde bu paketi almak sizin için daha kolay olacaktır. Küçük ekranda HDR’nin farkını ilk bakışta anlamak çok kolay olmayabilir. Ancak test ettiğimiz Okja filminde renklerin biraz daha gerçekçi hâle geldiğini ve özellikle gölgeli alanların daha rahat şekilde gözlemleyebildik. Bu arada söz konusu 4K ve HDR desteklerinden tam anlamıyla yararlanmak için hızlı bir internet bağlantısına sahip olmanızın iyi olacağını söylemeden geçmeyelim.

Xperia XZ Premium’un görüntü tarafında sunduğu bu yüksek kalite ve performans, ses tarafında sunulan stereo hoparlörlerle tamamlanıyor. Ön yüzde her iki kısa kenarın hemen bitişiğine eklenen hoparlörler sayesinde ortalamanın üstünde bir ses deneyimi sağlanıyor. Ses çıkış şiddeti çok yüksek seviyede değil, ancak yeterli. Netflix’te film veya YouTube’da video izlerken içeriğin etkisine girmeye yardımcı oluyor. Ayrıca ön tarafta olması, ses ile doğrudan etkileşim kurmanızı sağlıyor. Buna ek olarak telefonu her iki elinizle birden tutarken hoparlör çıkışlarının kapanması söz konusu olmuyor.

SONY XPERIA XZ PREMIUM EKRAN 5.46 inç, 2160 x 3840 piksel, IPS LCD ekran, HDR10 uyumlu İŞLEMCİ Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU BELLEK 4 GB RAM DEPOLAMA ALANI 64 GB, 256 GB'ye kadar destekli microSD kart yuvası KAMERA Arka: 19 MP, f/2.0, 25mm, EIS (jiro), öngörülü faz algılamalı ve lazer otomatik odak, LED flaş, 4K video, 960fps süper ağır çekim video kaydı Ön: 13 megapiksel, f/2.0, 1080p video kaydı BAĞLANTI Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, NFC, Kategori 16 LTE PİL 3230 mAh, Quick Charge 3.0 hızlı şarj, Qnovo uyarlanabilir şarj teknolojisi ÖZELLİKLER Suya ve toza dayanıklı gövde, USB-C, parmak izi okuyucu BOYUT VE AĞIRLIK 156 x 77 x 7.9 mm, 195 gr. YAZILIM Android 7.1.1 Nougat

Sony, yılın başlarında Snapdragon 835’i kullanacağını duyurmuştu. Buna rağmen, telefon yazın başıyla birlikte piyasaya girince, bu işlemciyi pazara süren ilk telefon Xperia XZ Premium olmadı. Ancak bu sorun değil, önemli olan performans; bu noktada da XZ Premium’un bir üst sınıf Android telefondan beklenen performansı rahatlıkla sunduğunu görüyoruz.

Sony’nin amiral gemisi telefonuyla kullanıcı arayüzünde gezinti oldukça akıcı ve hızlı; uygulamalar ve oyunlar hızlı şekilde açılıyor. Oyun tarafında da Xperia XZ Premium sorun çıkarmıyor, en üst seviyedeki oyunları bile rahatlıkla oynamayı sağlıyor. Oyun demişken, eğer bir PlayStation 4’ünüz varsa, Remote Play desteği sayesinde akıllı telefon üzerinde de PlayStation 4 oyunlarını oynayabileceğinizi, hatta bunu telefona DualShock oyun kumandası bağlayarak gerçekleştirebileceğinizi belirtelim.

Isınma konusunda da Xperia XZ Premium herhangi bir sorun çıkarmıyor. Yüksek yük altında bile telefonun sıcaklığı makul aralıkta kalmaya devam ediyor. 4 GB RAM’in bulunması sayesinde telefonun çoklu görev performansı konusunda da bir sıkıntı çıkmıyor. 64 GB’lık tek bir depolama alanı seçeneği sunuluyor. Ancak microSD kart yuvası sayesinde telefonun depolama alanını daha da genişletmeniz mümkün oluyor.

3230 mAh kapasiteli pil normal yoğunluklu bir kullanımda bir günü rahatlıkla çıkarmaya olanak sağlıyor. Eğer fazla video izler veya oyun oynarsanız, bu sürenin kısalması söz konusu oluyor. Telefon yaklaşık dokuz saatlik tek şarjla HD video oynatma yeteneğine sahip. Bu da uzun uçak yolculuklarında Xperia XZ Premium’un 2-3 filmi rahatlıkla izleme imkanı sunacağını gösteriyor.

Bu arada Sony’nin klasikleri hâline gelen Stamina ve Ultra Stamina modları da mevcut. Stamina, telefonun şarj seviyesi yüzde 15’e geldiğinde devreye giriyor ve belirli özellikleri kapatarak pilden tasarruf etmeyi sağlıyor. Eğer isterseniz, bunun daha erken devreye girmesini de sağlayabilirsiniz. Ultra Stamina ise XZ Premium’un sadece temel özelliklerinin açık kalmasına izin veriyor, onu standart bir cep telefonuna çeviriyor. Eğer telefonun pili çok azsa ve ona ihtiyacınız varsa, Ultra Stamina modu epey kullanışlı olacaktır.

Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi mevcut. Kutudan çıkan şarj adaptörüyle yarım saat içinde yüzde 45’e varan bir doluluk seviyesine ulaşmak mümkün ki, bu da bir günü çıkarmayı sağlayacak gücü kullanıcıların eline veriyor.

Aynı zamanda Qnovo uyarlanabilir şarj teknolojisi de mevcut. Böylelikle şarj işleminin uzun vadede pilin performansını düşürmesine belli oranda engel olunuyor. Hızlı şarj sayesinde XZ Premium’u gece prize bağlamanıza gerek yok, ancak bağlarsanız, Qnovo sayesinde şarj işlemi dengeli şekilde gerçekleştiriliyor, böylelikle telefonun uzun süre boyunca prizde kalmasının yaratabileceği etkiler azaltılıyor.

Kablosuz bağlantı tarafında da Xperia XZ Premium kağıt üstünde epey güçlü görünüyor. 802.11a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 5.0 gibi üst seviye kablosuz bağlantı destekleri mevcut. NFC, her Sony telefonu gibi bu üst sınıf Xperia telefonunda da standart olarak sunuluyor.

4.5G tarafında ise Kategori 16 LTE desteğini görüyoruz ki, bu saniyede 1 gigabit seviyelerine varan hızlara çıkılabileceği anlamına geliyor. Tabii ki, bu hıza ulaşmak söz konusu değil. Ancak telefonun yeteneklerini ve üst sınırını bilmek tatmin edici oluyor. Ne var ki, her Sony telefonunda olduğu gibi bu telefonda da bağlantı gücünün nispeten zayıf olduğu dikkatimizi çekti. Buna rağmen, genel kullanım deneyimine olumsuz bir etkisinin olmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

Xperia XZ Premium inceleme: Yazılım

Xperia XZ Premium’da Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak geliyor. Her üretici gibi Sony de Android arayüzünde bazı özelleştirmeler yapıyor. Ancak bunların Samsung, LG, Huawei gibi rakiplerinkine göre daha sade olduğunu söylemeliyiz. Saf Android havasını yansıtan bir kullanıcı arayüzü mevcut. Bunu bildirim çekmecesi, belirli bir oranda Ayarlar uygulaması içinde görmek mümkün.

Aslına bakarsanız, yıllar boyu alıştığımız Sony Xperia kullanıcı arayüzü düzeni Xperia XZ Premium’da da özünü koruyor. Uygulama ikonları ve yazı tipleri karşımızdakinin bir Xperia arayüzü olduğunu ele veriyor. Uygulama menüsü sayfalı yapıda ve kolay düzenleme araçları ve arama fonksiyonu sayesinde istediğiniz uygulama veya oyuna hızlı şekilde ulaşmayı sağlıyor.

Bunun dışında çeşitli Sony uygulamalarını klasik biçimde görüyoruz. Movie Creator, Çizim, AVG Protection gibi bazı ön yüklü uygulamalar iş görebilir, ancak Xperia Lounge, SideView ve bunun gibi bazı uygulamaları hiç açmamanız söz konusu olabilir. Neyse ki, Sony bunları kaldırmanıza izin veriyor. Albüm, Müzik, Video gibi özelleştirilmiş Sony uygulamaları mevcut. Ancak bunları da çoğu zaman hiç kullanmadığınızı belirtmemiz gerekiyor. Eğer Google Fotoğraflar, Netflix, YouTube gibi uygulamalara bağlıysanız, bu ön yüklü uygulamalara da ihtiyacınız olmayacaktır. Yaşam günlüğü olan ve hareketlerinizi kayıt altına alan Lifelog ise bir nebze olsun iş görebilir.

Tabii ki, Google’ın Gmail, Haritalar, YouTube gibi uygulamalarını da unutmayalım. Bunun dışında Google Play’den de istediğiniz uygulama veya oyunu telefona indirebilirsiniz.

Xperia XZ Premium inceleme: Kamera

Kamera Sony telefonlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Ve Sony bu alanda sürekli yeni bir şeyler sunma peşinde. Xperia XZ Premium’un da, selefi Xperia XZ’ye göre önemli değişikliklere sahip olduğunu görüyoruz. Öncelikle arka kameranın çözünürlüğü 23’ten 19 megapiksele düşürülmüş. Buna karşın, 25 mm. biraz daha geniş bir odak uzaklığı sunuluyor. Diyafram açıklığı ise f/2.0’da tutulmaya devam ediyor.

Eğer Sony telefonları içinde bir karşılaştırma yapacak olursak, Xperia XZ Premium ile birlikte düşük ışık performansının biraz daha iyi seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Gürültü seviyesi ve bulanıklık azalmış, daha tatmin edici fotoğraflar yakalamak mümkün oluyor. Buna karşın, Xperia XZ Premium kendi segmentindeki rakipleriyle karşılaştırıldığında biraz geride kalıyor.

Işığın yeterli olduğu iç ve dış ortamlarda ise çekilen fotoğraflar gayet memnun edici. Renk doğruluğu yüksek, detaylar da doyurucu. Ayrıca kenarlardaki bozulmalar da azaltılmış. Makro çekimlerde de telefonun iyi iş çıkardığını görüyoruz. Buna ek olarak öngörülebilir odak sistemi sayesinde hareketli nesneler de daha net ve anlaşılır şekilde kaydedilebiliyor. Lazer otomatik odağın da hızlı şekilde odaklamaya yardımcı olduğunu görüyoruz.

SONY XPERIA XZ PREMIUM İLE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR 1 of 36

Başlarda da belirttiğimiz gibi, Xperia XZ Premium’un sağ kenarında fiziksel deklanşör tuşu bulunuyor. Çift kademeli bu tuş sayesinde hafifçe basarak nesneye odaklanabilir, biraz daha sıkı basarak fotoğraf çekebilirsiniz. Özellikle su altında fotoğraf veya video çekerken bu tuş epey işe yarıyor.

Video tarafında ise 4K desteğinin bulunduğunu görüyoruz. Ancak Sony bunu, daha önce yaptığı gibi kamera uygulamaları içinde ayrı bir özellik gibi sunmaya devam ediyor. Video modunda en fazla 1080p/60fps video kaydı gerçekleştirilebiliyor. XZ Premium’un en çekici video yetenekleri çözünürlük tarafında değil, yakalama hızı tarafında gizli. Saniyede 960 kare yakalama hızıyla Xperia XZ Premium, etkileyici ağır çekimler yapma fırsatı sağlıyor.

iPhone 7 ile saniyede 240 kare hızında, 720p ağır çekim videolar oluşturulabiliyor. XZ Premium ile aynı çözünürlükte dört kat daha hızlı çekim yapmak mümkün. Sonuç olarak daha fazla detayın ortaya çıktığı, maç yayınlarında gördüğümüz süper ağır çekimlerden bile daha etkileyici şekilde ağır çekim videolar oluşturabilirsiniz.

Video modunda, çekim tuşunun hemen üstünde göreceğiniz ağır çekim tuşuna dokunarak Süper ağır çekim ekranına geçebilirsiniz. Süper ağır çekim modunda normal video kaydı yapılırken, siz ağır çekim düğmesine dokunduğunuz anın ağır çekimi oluşturuluyor. Böylelikle normal video içinde belirli bir bölüm ağırlaştırılmış şekilde çekiliyor. Bunun dışında çekim tuşuna bastığınız andan itibaren sadece beş saniye boyunca ağır çekim yapan Çok yavaş (tek çekim) modu var.

Süper ağır çekim modu daha pratik. Ancak yavaşlatacağınız anı iyi yakalamanız gerekiyor. Bununla birlikte görüntüde yakınlaştırma yapılıyor. Bu nedenle çerçeveye sığdırabileceğiniz alan daralıyor. Çekim yapmadan önce karenizi iyi şekilde ayarlamalısınız. Öte yandan loş ortamlarda süper ağır çekim özelliği kaliteli sonuçlar vermiyor. Ne var ki, bu tarz ağır çekim videoları genellikle dış ortamlarda oluşturmayı tercih edeceğinizi göz önünde bulundurursak, çoğu durumda görsel açıdan epey tatmin edici çekimler yapabileceğinizi söyleyebiliriz.

Sony 2 yıldır Sony telefonlarında gördüğümüz kamera arayüzünü bu telefonda da görüyoruz. Varsayılan çekim modu olarak Süper Otomatik kullanılıyor. Eskinin aksine, Süper Otomatik modda da maksimum 19 megapiksel çözünürlükte çekim yapmak mümkün. Ancak HDR’ı kullanmak veya pozlama, beyaz dengesi gibi ayarları yapmak için Elle moduna geçmelisiniz. Bu arada Kamera uygulamaları bölümünde AR efekti, panorama, yaratıcı efekt gibi özel kamera modları mevcut.

Önde de 13 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerası bulunuyor. Bu kameranın da düşük ışıkta iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Parlaklık, netlik ve renk doğruluğu memnun edici seviyede. Ön video ile 1080p video kaydı da gerçekleştirilebiliyor.

Xperia XZ Premium inceleme: Sonuç

Sony Xperia XZ Premium bugünlerde üst sınıf bir Android telefonundan arayacağınız tüm özellikleri fazlasıyla sunuyor. Yüksek çözünürlüklü ekran isterseniz, en yüksek çözünürlüklüsü var. Ekran büyüklüğü derseniz, rakiplerindeki kadar büyük olmasa da, 5.46 inç ekranın da günümüz şartlarında düşük olmadığını söyleyebiliriz. Snapdragon 835 işlemci ile yüksek performans sunuluyor. Ortalamanın üstüne çıkan pil kapasitesi bir günü rahatlıkla geçirmeyi sağlıyor. Yazılım deneyimi bakımından, saf Android’e yakın bir arayüzle rahat ettiriyor. Kamerası kalite bakımından yeteri kadar tatmin edici. Süper ağır çekim modu ise eğlenceli işlerin çıkmasına olanak sağlıyor.

Suya dayanıklı olması ve malzeme kalitesi de Xperia XZ Premium’un artıları arasında yer alıyor. Ne var ki, söz konusu biçim ve görünüş olduğunda, Sony’nin amiral gemisi telefonu sıradan görünüyor. Rakiplerin çerçeve alanını küçülttüğü ve daha kavisli hatlarla daha çekici görünüm kazandırdığı bir ortamda Xperia XZ Premium biraz daha hantal bir telefon olarak kalıyor. Yine de, seçilen renkler ve malzeme kalitesiyle Xperia XZ Premium bir amiral gemisi telefon kullanıyormuş hissini vermeyi başarıyor.

Eğer akıllı telefonda multimedya içerik tüketimini fazlasıyla yapıyorsanız, bu telefon ile multimedya deneyiminin üst seviyelerine çıkacaksınız. Performans ve pil tüketimi ve diğer özellikleriyle de başınız pek ağrımayacaktır gibi görünüyor. Eğer biçim ve görünüş sizin için önemli değilse, önem sıranızda deneyim ve performans ön plandaysa, bu 2017 model Sony amiral gemisi telefonu tercih edebilirsiniz.