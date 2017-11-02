Yerli otomobil üretimini gerçekleştirecek şirketler açıklandı

Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil üretimini gerçekleştirecek beş şirketi açıkladı. Ortak Girişim Grubu’nda Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding yürütecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da projenin özel sektör koordinasyonunu yürütecek.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak girişim grubunun prototipi 2019 itibarıyla hazır hâle getirmesini beklediğini belirtti. Erdoğan, satışların başlaması içinse 2021’i işaret etti. Sorunların çözümü konusunda girişim grubunun bizzat yanında olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, projenin takibi için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir ekip oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Üretilecek ilk otomobilin ücretini ödemek şartıyla taliplisi olduğunu söyleyen Erdoğan, pazarlama konusunda gerekli desteğin sağlanacağını da belirtti. Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri hâline gelmesi için bu adımların önemli olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, teşvik politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, yüksek teknolojiye sahip üretime yönelik yatırımlara öncelik tanımanın önemli olduğunun da altını çizdi.

Başbakan Binali Yıldırım ise toplantıda yaptığı konuşmada, projenin büyüyen, kalkınan ve geleceğe kararlılıkla yürüyen Türkiye’nin başarılarına yeni bir başarı ilave edeceğini belirtti. Otomotiv endüstrisinin ekim ayındaki başarısına dikkat çeken Yıldırım, bu noktada Türkiye’nin yerli otomobil yapmamasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Gecikmenin ekonomik ölçeğin bulunamamasından kaynaklandığını söyleyen Başbakan, devletin ortak girişim grubuna destek vererek engelleri kaldıracağını belirtti. Yıldırım, projenin zamanında atılmış bir adım olduğunu sözlerine ekledi.

Hisarcıklıoğlu: Yerli otomobil projesi başka sektörleri de tetikleyecek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da toplantıda bir konuşma yaptı. Hisarcıklıoğlu, küresel devlerle rekabet edecek bir teknolojiyi geliştirmenin zamanının geldiğini belirtti. Otomotiv sektöründeki değişime dikkat çeken TOBB Başkanı, bu dönüşümün Türkiye için de uygun bir fırsat olduğunu ifade etti. Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil projesinin pek çok sektörde üretimi tetikleyeceğini dile getirdi.