Yaani: Turkcell’den yerli arama motoru

Turkcell’in bir süredir arama motoru üzerinde çalıştığı biliniyordu. Bu çalışmaların sonucunda nihayet Yaani adı verilen yeni arama motoruyla tanıştık. Yaani, şu an için sadece mobil cihazlarda çalışacak, masaüstü versiyonu sonra gelecek.

Turkcell’in “Türkçe bilen arama motoru” olarak nitelendirdiği Yaani sayesinde Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalacağının altını çiziyor. Ayrıca yerel bazda daha isabetli sonuçlar göstereceğinin de altı çiziliyor. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Yaani’nin bilgi havuzu bakımından küresel arama motorlarından bir eksiğinin olmadığını belirtiyor.

Yaani’nin fark yaratacak özellikleri arasında Turkcell abonelerinin yapacakları aramalar nedeniyle kotalarından düşülmeyecek olması da gösteriliyor.

Yaani’nin Vestel, General Mobil ve Turkcell markalı akıllı telefonlarda yüklü olarak gelebileceği belirtiliyor. Bir mobil uygulama olarak sunulan Yaani şu anda App Store ve Google Play‘den iPhone ve Android telefonlara indirilebiliyor. Kendi içinde dahili internet tarayıcısı barındıran Yaani’de sonuçlar bizzat uygulama içinden açılıyor.

YAANİ İLE TURKCELL KISA VADEDE YÜZDE 25 PAZAR PAYI HEDEFLİYOR

Turkcell Yaani’nin pazar payını kısa süre içinde yüzde 25’e yükseltmeyi amaçlıyor. Terzioğlu, her dört Turkcell abonesinden bir tanesinin önümüzdeki 12 ay içinde Yaani kullanıcısı olmasını beklediğini de sözlerine ekledi. Şu anda Türkiye arama motoru pazarında Google, yüzde 90’ın üstündeki payıyla lider konumda bulunuyor.