Microsoft 3 Ekim’de Windows Karma Gerçeklik programı için özel bir etkinlik gerçekleştirecek. San Francisco’da gerçekleştirilecek etkinliğin davetiyelerinin dağıtımına başlayan şirket, davetiyede “Microsoft’un yeni istikametini duyma fırsatı” ibaresini kullandı.

Microsoft adına Kinect ve HoloLens’i ortaya çıkaran kişi olan Alex Kipman da 3 Ekim’de San Francisco’da gerçekleştirilecek etkinlikte sahnede boy gösterecek.

Microsoft’un etkinlikte mevcut Windows Karma Gerçeklik başlıkları portföyüne odaklanması bekleniyor. Söz konusu başlıklar, 17 Ekim itibarıyla satışa sunulacak. Başlıkların çıkışı, Windows 10 Fall Creators Update ile eş zamanlı olarak gerçekleşecek. İlk etapta Acer 299 dolar, Dell ve Lenovo 349 dolar, HP ise hareketli kontrol aygıtlarıyla birlikte 450 dolar karşılığında satışa sunulacak başlıklarını piyasaya sürecek. Asus ise geçtiğimiz ay Berlin’de IFA 2017‘de görücüye çıkardığı Karma Gerçeklik başlığını satışa sunmak için 2018’in ilkbaharını bekleyecek. Asus’un başlığı, özel çok kenarlı tasarımıyla muadillerinden ayrılıyor.

Yeni HoloLens Windows Karma Gerçeklik etkinliğinde boy göstermeyecek

Mevcut işaretler, Yeni HoloLens’in 3 Ekim’deki Windows Karma Gerçeklik etkinliğinde boy göstermeyeceği izlenimini oluşturuyor. Microsoft hâli hazırda özel bir yapay zekâ yongasına sahip yeni bir HoloLens üzerinde çalışıyor. İkinci nesil HoloLens’in çıkışının 2019’u bulabileceği belirtiliyor. Microsoft’un çıkış takvimini sektörel rekabet eksikliği nedeniyle değiştirdiği söyleniyor.