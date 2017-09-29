Otomotiv pazarının devleri, elektrikli otomobil kategorisini keşfederken güç birliğine gitme konusunda çekingen davranmıyor. Toyota ve Mazda da işbirliğine açık şirketler arasında yer alıyor. Japon otomotiv endüstrisinin iki devi, yanlarına Denso’yu da alarak elektrikli taşıt teknolojileri geliştirecek yeni bir şirket kurdu.

Toyota bundan yaklaşık bir ay önce Mazda’nın yüzde 5 hissesini satın alacağını ve Mazda ile birlikte elektrikli otomobil konusunda çalışmalar yapacağını açıklamıştı. Tam adı “EV Common Architecture Spirit Co Ltd.” olan yeni şirketin yüzde 90 hissesi Toyota’nın elinde bulunuyor. Geriye kalan yüzde 10’luk dilim ise Mazda ve Denso tarafından eşit olarak paylaşılıyor.

Yeni şirket tarafından üretilecek otomobillerde Toyota’nın modüler platform mimarisi kullanılacak. Söz konusu mimariden Prius ve 2018 model Camry gibi otomobillerde de yararlanılmıştı. Yapılan açıklamaya göre, şirket küçük otomobillerden SUV’lere kadar pek çok farklı otomobil üretecek.

Toyota neredeyse 20 yıldır gaz ve elektrikle çalışan hibrit otomobillerin üretimine öncülük ediyor. Ancak şirket bu tecrübesine rağmen, elektrikli otomobiller konusunda kendisinden daha küçük ölçekli şirketlerin gerisinde seyrediyor. Toyota’nın elektrikli hibrit aracı Prime Prius sadece 35 kilometrelik menzile sahip. Mazda ise 2019’a kadar elektrikli otomobil satışına başlamayı planlıyor. Toyota ve Mazda işbirliğinin iki şirket adına da gelişimi beraberinde getireceğini söylemek çok yanlış olmayacaktır.

Toyota ve Mazda kaybettikleri zamanı işbirliğiyle telafi edebilirler

Toyota ve Mazda yeni kurdukları şirketle elektrikli otomobil pazarında bugüne kadar kaybettikleri zamanı telafi edebilirler. Dyson gibi beklenmeyen şirketlerin bile pazara ilgi duyduğunu düşününce tecrübeli iki şirketin atılımına çok şaşırmamak gerekiyor.