Tesla Model 3 için ön sipariş veren yüz binlerce kişi, otomobillerine kavuşmayı bekliyor. Ancak mevcut işaretler, bu bekleyişin biraz daha uzun sürebileceğini gösteriyor. Üçüncü çeyrek sonuçlarını paylaşan Tesla, geride kalan üç aylık dönemde sadece 222 Model 3 sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Tesla’dan daha önce yapılan açıklamalarda, sadece eylül ayı içinde 1500 adet Model 3’ün üretilmesinin planlandığı belirtilmişti. Şirket yılın ikinci çeyreğinin ardından yayınladığı finans raporunda da üretim takviminde bir sıkıntı olmadığının altını çizmişti. Dolayısıyla sevkiyatta yaşanan gecikmeler, Tesla’nın itibarını olumsuz yönde etkiliyor.

Buna ek olarak, otomotiv sektörünün geleneksel oyuncuları da elektrikli otomobil pazarına yöneliyor. Tesla’nın sevkiyatlarda yaşadığı sıkıntı, uzun vadede geleneksel oyuncularla gireceği rekabette de şirkete darbe vurabilir.

Tesla’nın geçtiğimiz ay yayınladığı raporda, üçüncü çeyrekte 220 Model 3 sevkiyatı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Finans raporu, 1 aylık dönemde bu sayıya sadece 2 aracın eklenebildiğini gözler önüne seriyor.

Tesla sevkiyatlarda yaşanan sıkıntının kaynağı olarak Gigafactory 1’deki pil modülü üretim bandındaki sorunları gösteriyor. Kompleks modül tasarımı ve Tesla’nın bileşen üretimindeki rolünün artması da sorunlar arasında gösteriliyor.

Tesla Model 3 üretiminde 2018’in ilk çeyreği itibarıyla hızlanmayı hedefliyor

Yaşanan sıkıntılara rağmen, Tesla Model 3 üretiminde tempoyu artırma hedefini dillendirmekten çekinmiyor. Şirket, 2018’in ilk çeyreğinin sonu itibarıyla haftada 5 bin adet Model 3 üretir hâle gelmeyi amaçlıyor. Tesla’nın diğer otomobilleri Model S ve Model X’in üçüncü çeyrekteki toplam üretim rakamı ise 25 bin 915’e ulaştı.