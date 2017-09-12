Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm, efsanevi serinin dokuzuncu filmin J.J. Abrams tarafından yönetileceğini duyurdu. Daha önce Star Wars 9’u Jurassic World’ü de yöneten Colin Trevorrow’un yöneteceği açıklanmış, ancak Trevorrow geçtiğimiz hafta projeden çekilmişti.

J.J. Abrams, Star Wars dünyasına yabancı bir isim değil. Ünlü yönetmen, serinin yedinci filmi olan Güç Uyanıyor’da da yönetmen koltuğuna oturmuştu. Dokuzuncu filmin senaryosunu da kaleme alacak olan Abrams, Lucasfilm için güvenli bir seçim gibi görünüyor.

J.J. Abrams’ın Güç Uyanıyor’da ortaya koyduğu iş, serinin sadık hayranları tarafından takdirle karşılanmıştı. Abrams’ı riske girmemek ve Yeni Bir Umut’u tekrar çekmekle suçlayanlar olsa da, pek çok kişi Abrams’ın serinin güçlü biçimde geri dönmesini sağladığını belirtmişti.

Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, Abrams’ın dokuzuncu Star Wars filmini yönetecek olmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:”J.J. Güç Uyanıyor’da bizim umduğumuz her şeyi verdi. Onun bu üçlemeyi kapatmak için geri dönecek olmasından dolayı mutluyum.”

Star Wars 9 2019’da vizyona girecek

Star Wars hayranları, Abrams’ın çekeceği Star Wars 9’dan önce Rian Johnson’un yönettiği sekizinci filmi izleyecek. Star Wars 8, 15 Aralık 2017’de vizyona girecek. Dokuzuncu film içinse 24 Mayıs 2019 tarihini beklemek gerekiyor.